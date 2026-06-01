女優でモデルの土屋アンナ（42）が1日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜SP」に出演。出産後の夫の行動でイラっとしたことを明かした。

土屋は「元旦那とかが、“手伝おうか？”とか“食器洗おうか？”。いや、黙ってやれよっていう。例えばトイレに行った時に“トイレめっちゃキレイじゃん！やったんだ”それがいいんですよ。勝手にきれいにしておいて！」と語った。

この日のテーマは「産後うつ」だったため、出産前は気にならなかったのか？と聞かれると「気になります！」と言いながらも「それが倍増する。よりイライラする」と笑った。

土屋は14歳でモデルデビュー。歌手や女優などマルチな活躍を遂げ、人気絶頂の19歳で結婚、20歳で第1子を出産。3度の結婚を経験し、4人の子供を育てる母となった。

その話を聞いたお笑いコンビ「シソンヌ」の長谷川忍も「俺も分からなくて、何かやらなきゃいけないと思って“洗い物やっておいたよ！”って。それは、あなたの負担を少しでも減らしたいからっていう意味で言ってるんですけど、向こうもこっち見ないで“ありがとう”って、外を見ながら言うんで…あれマズいなあ」と頭をかいた。