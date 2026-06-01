村川緋杏が魅せるCANDY TUNE初のソロ写真集が7月23日発売！ロケ地沖縄での無邪気な笑顔眩しい先行カットも公開

【CANDY TUNE】村上緋杏さん初の写真集 7/23発売！

CANDY TUNE・村川緋杏

「KAWAII LAB.」発の7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」の村川緋杏が、2026年7月23日に初のソロ写真集を発売する。グループにとってもメンバー初のソロ写真集出版となり、6月2日正午より予約受付がスタートする。

CANDY TUNEは、2024年リリースの「倍倍FIGHT!」がTikTok人気曲ランキングで10週連続1位を獲得するなど、今大きな注目を集めるグループ。沖縄で敢行されたロケでは、いつものステージとは異なる大人びた表情から無邪気な笑顔まで、ありのままの姿を披露。

CANDY TUNE・村川緋杏

CANDY TUNE・村川緋杏

夕焼けのビーチで魅せる色っぽい水着ショットや、寝起きのすっぴんカットなど、ここでしか見られない“びびちゃん”の魅力が詰まっている。発売に先駆け、厳選カットとメイキング動画も公開された。

CANDY TUNE・村川緋杏

CANDY TUNE・村川緋杏

発売記念イベントも東京7/30、大阪8/3に開催決定！

天木じってきた彼女の衝撃的なニュースに、多くのファンから大きな反響が集まりそうだ。

発売記念イベントも開催決定！

2026年７月30日（木）＠SHIBUYA TSUTAYA

2026年８月３日（月）＠梅田蔦屋書店

※イベント特典詳細は後日発表します

村川緋杏さんコメント

まさか自分が写真集を発売できるなんて！ 本当に想像もしていなかったので夢の中の出来事みたいですが、嬉しい気持ちでいっぱいです＾＾

今の私が届けたいことをじっくり考えた時、「私なりのkawaiiを届けたい！」と強く思いました。

スタッフの方からも「他の写真集とは一味違ってすごくいいね」と言っていただけて、私らしさをしっかり表現できたんじゃないかなと自信でいっぱいです♡

アイドルになって12年、こんな人生もあるのかと私の人生をこの写真集と一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。

ネット書店特典

■楽天ブックス（ラッキードロー）

サイン入りチェキ風トレカ（50名様）※全10種

【プロフィール】

CANDY TUNE・村川緋杏 村川緋杏（むらかわ・びびあん） 1999年12月3日生まれ。福岡県出身。アソビシステムが手掛ける7人組アイドルグループ「CANDY TUNE（キャンディーチューン）」のメンバー。メンバーカラーはピンクを担当。元HKT48のメンバー。

愛称は「びびちゃん」。緋杏という名前は両親がタレントのビビアン・スーのファンで、ビビアンのように美しくなってほしいという思いから名付けられた。趣味の服づくりを活かし、CANDY TUNEの衣装プロデュースを手掛けており、2024年には自身のアパレルブランド「Visudlle」を立ち上げた。

★写真集公式SNSも開設★

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Instagram https://www.instagram.com/bibian_1stbook