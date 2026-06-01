羽鳥慎一、嵐ラストライブ「始まって30秒で泣けました」 さみしさも口に
フリーアナウンサーの羽鳥慎一が、1日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（月〜金 前8：00）に生出演。5月31日をもって活動終了を迎えた5人組グループ・嵐（相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔）のラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』が、東京ドームで開催されたが、同ライブへの思いを語る一幕があった。
【写真】羽鳥アナも感動！嵐のラストライブ
羽鳥アナは「だいぶ一緒にやりました。だから、きのう配信見てしまったがゆえに残念になりましたね。『終わっちゃうのかぁ』って」としみじみ。5人での嵐と個々で対峙した時との違いについて「変わらないです。そのまんまです。この人たちは本当に変わらないです」としながら「もう、きのう始まって30秒で泣けました。早かったです（笑）。ほぼ泣いていましたね」と語っていた。
1999年11月3日に「A・RA・SHI」でCDデビューし、国民的アイドルに駆け上がった同グループが26年半の歴史に幕を下ろした。
【写真】羽鳥アナも感動！嵐のラストライブ
羽鳥アナは「だいぶ一緒にやりました。だから、きのう配信見てしまったがゆえに残念になりましたね。『終わっちゃうのかぁ』って」としみじみ。5人での嵐と個々で対峙した時との違いについて「変わらないです。そのまんまです。この人たちは本当に変わらないです」としながら「もう、きのう始まって30秒で泣けました。早かったです（笑）。ほぼ泣いていましたね」と語っていた。
1999年11月3日に「A・RA・SHI」でCDデビューし、国民的アイドルに駆け上がった同グループが26年半の歴史に幕を下ろした。