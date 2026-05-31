「man for all seasons」の意味は？単語のイメージを考えてみて！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「多才な人」でした！

「man for all seasons」は、「多才な人」という意味のフレーズ。

『アラビアのロレンス』などで知られるロバート・ボルトの戯曲で、映画にもなった『すべての季節の男』が元になっています。

現在では、幅広いスキル、適応力、さまざまな状況や役割で活躍できる能力を持つ人物を表すのに使われていますよ。

「Ken is a talented musician, writer, actor, painter, and photographer. He is a man for all seasons!」

（ケンは才能ある音楽家であり、作家であり、俳優であり、絵描きであり、また写真家でもある。多才な人だ！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。