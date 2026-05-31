「園内ドロボー！？」「夫婦がお酒で大事件」「水商売ママは不適切？」大人が起こす幼稚園トラブル
幼稚園は、子どもにとって社会への一歩であると同時に、保護者にとっても新たな人間関係がはじまる場所です。日々の送り迎えや行事を通して距離が近づく一方で、小さな違和感がトラブルへと発展することもあるようです。
エピソード1：＜園内ドロボウ？＞「幼稚園で3回も盗まれた…」報告すべき？
ハンドメイド作家のママさんには、息子アオ（仮名）くんがいます。アオくんのために幼稚園バッグにつけるストラップも手作りしました。しかし、ある日幼稚園で盗られてしまったようです。後日、代わりにつけたキーホルダーもなくなってしまったそう。またその次も……。
アオくんは自分で「3回もキーホルダーがなくなった」と先生に相談していたものの、園からの連絡はありませんでした。
「大ごとにはしたくない」という思いがある一方で、このまま見すごしてよいのかという不安も募ります。子どもが繰り返し悲しい思いをしているからです。最終的に、「はっきりと幼稚園に伝えた方がいい」と考える夫が園に状況を伝えることになりました。結果が気になります……。
エピソード2：＜酒の席でママ友がキレた！＞「学区でのけものはヒドい！」偶然なのに…
トモコ（仮名）さんの娘、ユイ（仮名）ちゃんの幼稚園では仲良し4人グループがあります。年少から同じクラスで気が合い、休みの日は家族ぐるみで出かけるほどです。そのグループで年長の夏頃から小学校の進学先の話題が出はじめます。
卒園後は主に3つの小学校にわかれます。A小学校学区とB小学校学区が2人ずつだったのですがある日、「今、家を買う話が出ていて、B小学校学区になるかも」とナオママが言います。4人グループのなかでA小学校に通うのはミサちゃんだけになってしまうようで……。
しばらく後、ミサママの提案で仲良しグループで卒園祝いをすることになりました。お酒が入り、ひとりだけA小学校学区のミサママは「仲間外れにされた」と感情を爆発させたのです。さらに夫まで「ミサだけのけものにしようとしているんだろ。大人として恥ずかしくないの？」と加わり、場の空気は一気に凍りついたのでした……。お酒が入ると要注意ですね。
エピソード3：＜水商売アリ？ナシ？＞「夜の仕事しかできないママ」と幼稚園で噂が…
ショウコ（仮名）さんは夫と娘のメイ（仮名）ちゃんとの3人暮らしです。若いころから水商売の世界で働いており、出産後も家族や職場の理解を得ながら仕事を続けてきました。大変さはありつつも、ショウコさんは誇りをもって働いています。
ところがある日、メイちゃんを幼稚園に送っていくと、周囲の保護者たちの様子がどこかよそよそしく感じられました。不思議に思っていると、同じクラスのエイミ（仮名）ちゃんママがショウコさんを指しながら大きな声で話しているのが聞こえてきます。どうやら水商売をしていると知り、見下しているようでした。言い返そうとしたものの、周囲の視線も気になり、言葉を飲み込んでしまいます。
そんななか、ヒビキ（仮名）くんのママが、自然に声をかけてくれたのです。さりげない気づかいでしたが、ショウコさんをかばうようなその姿勢に、心が救われる思いがしたショウコさんなのでした。それにしてもなぜ、エイミちゃんママはイヤがらせをしてきたのでしょうか。
幼稚園トラブルとどう向き合うか
子どもの問題は、保護者同士の関係性が影響していることもあるのではないでしょうか。かかわりすぎず、離れすぎない距離感を意識することが、結果として子どもにとって安心できる環境づくりにつながるのかもしれませんね。
編集・編集部
エピソード1：＜園内ドロボウ？＞「幼稚園で3回も盗まれた…」報告すべき？
ハンドメイド作家のママさんには、息子アオ（仮名）くんがいます。アオくんのために幼稚園バッグにつけるストラップも手作りしました。しかし、ある日幼稚園で盗られてしまったようです。後日、代わりにつけたキーホルダーもなくなってしまったそう。またその次も……。
アオくんは自分で「3回もキーホルダーがなくなった」と先生に相談していたものの、園からの連絡はありませんでした。
「大ごとにはしたくない」という思いがある一方で、このまま見すごしてよいのかという不安も募ります。子どもが繰り返し悲しい思いをしているからです。最終的に、「はっきりと幼稚園に伝えた方がいい」と考える夫が園に状況を伝えることになりました。結果が気になります……。
エピソード2：＜酒の席でママ友がキレた！＞「学区でのけものはヒドい！」偶然なのに…
トモコ（仮名）さんの娘、ユイ（仮名）ちゃんの幼稚園では仲良し4人グループがあります。年少から同じクラスで気が合い、休みの日は家族ぐるみで出かけるほどです。そのグループで年長の夏頃から小学校の進学先の話題が出はじめます。
卒園後は主に3つの小学校にわかれます。A小学校学区とB小学校学区が2人ずつだったのですがある日、「今、家を買う話が出ていて、B小学校学区になるかも」とナオママが言います。4人グループのなかでA小学校に通うのはミサちゃんだけになってしまうようで……。
しばらく後、ミサママの提案で仲良しグループで卒園祝いをすることになりました。お酒が入り、ひとりだけA小学校学区のミサママは「仲間外れにされた」と感情を爆発させたのです。さらに夫まで「ミサだけのけものにしようとしているんだろ。大人として恥ずかしくないの？」と加わり、場の空気は一気に凍りついたのでした……。お酒が入ると要注意ですね。
エピソード3：＜水商売アリ？ナシ？＞「夜の仕事しかできないママ」と幼稚園で噂が…
ショウコ（仮名）さんは夫と娘のメイ（仮名）ちゃんとの3人暮らしです。若いころから水商売の世界で働いており、出産後も家族や職場の理解を得ながら仕事を続けてきました。大変さはありつつも、ショウコさんは誇りをもって働いています。
ところがある日、メイちゃんを幼稚園に送っていくと、周囲の保護者たちの様子がどこかよそよそしく感じられました。不思議に思っていると、同じクラスのエイミ（仮名）ちゃんママがショウコさんを指しながら大きな声で話しているのが聞こえてきます。どうやら水商売をしていると知り、見下しているようでした。言い返そうとしたものの、周囲の視線も気になり、言葉を飲み込んでしまいます。
そんななか、ヒビキ（仮名）くんのママが、自然に声をかけてくれたのです。さりげない気づかいでしたが、ショウコさんをかばうようなその姿勢に、心が救われる思いがしたショウコさんなのでした。それにしてもなぜ、エイミちゃんママはイヤがらせをしてきたのでしょうか。
幼稚園トラブルとどう向き合うか
子どもの問題は、保護者同士の関係性が影響していることもあるのではないでしょうか。かかわりすぎず、離れすぎない距離感を意識することが、結果として子どもにとって安心できる環境づくりにつながるのかもしれませんね。
編集・編集部