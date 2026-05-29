「at a loss for words」の意味は？「loss」がわかれば簡単かも！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「at a loss for words」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「言葉を失う」でした！
「at a loss for words」は、「言葉を失う」という意味のフレーズ。
「感動して言葉を失う」と言いたいときには、この表現が使えます。
ただし「at a loss for words」は「感動した」というポジティブな場合だけでなく、「呆れて言葉がでない」といったネガティブな表現でも使われるので注意してくださいね。
「I was at a loss for words after watched the game.」
（その試合を見て感動して言葉を失った）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部