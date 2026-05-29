好きな女のコのタイプって？【俳優＆モデル・水沢林太郎】の“プラベ事情”を深掘り♡

モデル・俳優として活動し、ナチュラルな雰囲気奈魅力的な水沢林太郎さんにインタビュー！今回は、「最近マイブーム」から「好きな女のコ」のタイプまで、水沢さんの人柄がわかる回答をご紹介します。オフ感のあるショットとともに、ミステリアスな素顔を探ってみて♡

水沢林太郎のやすみじかん モデルとしても俳優としても、気取らず、飾らず、いつでも自然体……そんなナチュラルな空気をまとう水沢林太郎。まるでやすみじかんのような瞬間を切り取ったオフ感のあるショットと素顔が知れるトークをお届けします♡

基本インドアでめんどくさがりな性格です！（笑）

まずは自己紹介をお願いします！ 「水沢林太郎です！自分的に性格はめんどくさがりで、やるやらないにムラがある気分屋です（笑）。長所は、目立たないように人に手を差し伸べられることで、短所は、よくも悪くもこだわりが強いところです」

最近のマイブームは？ 「自炊をするようになり、キッチン関係のものを集めるのが最近はすごく楽しいです。料理はストレス発散にもなるのでおもしろいんです。得意料理はないですが、せん切りができるようになったのがうれしくて自慢です（笑）」

オンとオフのスイッチはどこ？ 「玄関を開けたらオンのスイッチが入ります。前担当していただいていたマネージャーさんに『外に出たら常に水沢林太郎でいなさい』と言われてからクセづいてます」

春夏のお買い物事情を教えてください♡ 「シャツをいっぱい買いました！最近は色物をレイヤードするのがおもしろくて、ベースは暗い色で、どこかに明るい色を仕込んだりしながら自分のなかでのこだわりを楽しんでいます」

好きな女のコのタイプは？ 「笑っている顔が男女問わず好きなので、笑顔がすてきな人がいいです。デートは日が暮れるまで公園でゆったりと遊ぶのが理想！ あえて携帯は使わずに行き当たりばったりで現地集合して、現地解散をするのとかちょっといいなと思います」 Tシャツ 8,800円／モンキータイム（ユナイテッドアローズ池袋店）パンツ 60,500円／ヘリル（にしのや）スニーカー 13,200円／コンバース

INFORMATION Huluオリジナル「メルカトル・ナイト」 Huluにて独占配信中 Huluが送る1話完結の本格ミステリー「ミステリーシネマ」の一作。 タキシードにシルクハット、傲岸不遜な銘探偵・メルカトル鮎（水沢林太郎）と彼の助手兼作家の美袋三条（須賀健太）が挑む予測不能な推理劇は、ひとりの人気女性作家（恒松祐里）の怪しげな相談から始まる……。 原作は日本ミステリー界の巨匠・麻耶雄嵩。個性豊かなキャラと不思議な世界観は注目必至！！ ©麻耶雄嵩／講談社 ©HJホールディングス PROFILE 水沢林太郎 みずさわ・りんたろう●2003年2月5日生まれ、埼玉県出身。MEN’S NON-NO専属モデル。2017年に俳優デビュー。数々の作品で存在感を発揮し、2025年には『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』でNHK大河ドラマに初出演。待機作も続々とひかえる、期待のマルチプレイヤー俳優。 撮影／是永日和 スタイリング／深澤勇太ヘア＆メイク／菅井彩花 取材・文／アンドウヨーコ

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海