男性5人組「M！LK」の曽野舜太（24）が28日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。メンバーから女性の気持ちが分かっていないと指摘された。

「女性の気持ちを一番分かっていないのは？」という質問にメンバー5人中3人が曽野を指名。曽野は「実生活でも妹もいますしお母さんもいますし、女の子の気持ち分かっていると思いますけどね」と腑に落ちぬ様子だったが、吉田仁人は「おごりだね」と返した。

吉田は曽野について「本物の分からない」ときっぱり。佐野勇斗は「舜太はめちゃくちゃ集中力あるんですよ。1個自分がこれやらなきゃと思って集中していることがあると、人が困っていることとかに気づけないんですよね」と明かした。

佐野が「舜太に話しかけているのに無視しちゃってることとかしょっちゅうある。きょうも何回かあったよ」と話すと、曽野は「え、マジ！？」とびっくり。佐野は「そういう意味で女性が困ってるとかにも気づけないんですよね。レディーファーストとか、ちょっとこぼしちゃったからティッシュ取ってほしいなとかにも気づけないと思う」とした上で、「仁人と違って気づいた上でやらないわけじゃなくて、気づいたら絶対やるんですよ」と話した。

続けて吉田は、「これクレームになるんですけど、舜太のいる場所には必ず3つゴミがあるんですよ」と明かした。

曽野が「お仕事とかに集中すると周りが見えなくなるんですよ。全部自分を犠牲にしてまで捧げてしまう」と弁明すると、吉田は「何かっこよく言ってるの？」とツッコんだ。