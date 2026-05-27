美意識高めなRay㋲が実践！透明感をつくる【美白ケアアイテム】まとめ♡
透き通るような白肌は1日にしてならず！そこで今回は、加藤ナナ・金川紗耶・村瀬紗英が普段から実践している「透明感のつくり方」をご紹介します。Ray㋲愛用のアイテムを取り入れて、夏の日差しにも負けないお肌をみんなで目指しましょ♡
Ray model clip vol.86
テーマ：Rayモデル的透明感のつくり方
夏も透明感たっぷりなRay㋲たち。美肌のヒケツは早めのケアのおかげなんだとか♡
美容液やパック、サプリなど、強い日差しに負けないための必須アイテムをご紹介します。
Check! 加藤ナナ
トランシーノホワイトCプレミアムシミ、ソバカスにもアプローチ
「私がお肌の透明感を出すために習慣化しているのは、トランシーノホワイトCプレミアムを飲むことです。シミやソバカスにアプローチしてくれるサプリなので予防のためにも続けています♡」
Check! 乃木坂46・金川紗耶
コスメデコルテのメイクキープミスト透明感に乾燥は大敵！
「夏こそ保湿ケアが大事。少しでも乾燥を感じたらコスメデコルテのコンフォート デイミストセット＆プロテクトを顔にふりかけます。メイク崩れ防止にも使えるので手放せない1本」
Check! 村瀬紗英
クレ・ド・ポー ボーテの日中日焼け止め乳液つっぱらない日焼け止めはコレ！
「乾燥する日焼け止めは苦手なので、同時にスキンケアもできるものがマストです。クレ・ド・ポー ボーテの日中日焼け止め乳液は、なめらかでとろけるテクスチャーがお気に入り」
加藤ナナ
金川紗耶
村瀬紗英
Ray編集部 副編集長 小田和希子