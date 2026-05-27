美意識高めなRay㋲が実践！透明感をつくる【美白ケアアイテム】まとめ♡

透き通るような白肌は1日にしてならず！そこで今回は、加藤ナナ・金川紗耶・村瀬紗英が普段から実践している「透明感のつくり方」をご紹介します。Ray㋲愛用のアイテムを取り入れて、夏の日差しにも負けないお肌をみんなで目指しましょ♡

Ray model clip vol.86 テーマ：Rayモデル的透明感のつくり方 夏も透明感たっぷりなRay㋲たち。美肌のヒケツは早めのケアのおかげなんだとか♡ 美容液やパック、サプリなど、強い日差しに負けないための必須アイテムをご紹介します。

Check! 加藤ナナ トランシーノホワイトCプレミアムシミ、ソバカスにもアプローチ 「私がお肌の透明感を出すために習慣化しているのは、トランシーノホワイトCプレミアムを飲むことです。シミやソバカスにアプローチしてくれるサプリなので予防のためにも続けています♡」

Check! 乃木坂46・金川紗耶 コスメデコルテのメイクキープミスト透明感に乾燥は大敵！ 「夏こそ保湿ケアが大事。少しでも乾燥を感じたらコスメデコルテのコンフォート デイミストセット＆プロテクトを顔にふりかけます。メイク崩れ防止にも使えるので手放せない1本」

Check! 村瀬紗英 クレ・ド・ポー ボーテの日中日焼け止め乳液つっぱらない日焼け止めはコレ！ 「乾燥する日焼け止めは苦手なので、同時にスキンケアもできるものがマストです。クレ・ド・ポー ボーテの日中日焼け止め乳液は、なめらかでとろけるテクスチャーがお気に入り」

加藤ナナ

金川紗耶

村瀬紗英

Ray編集部 副編集長 小田和希子