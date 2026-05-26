ドンキ限定『ちいかわ』グッズ発売決定！ ドンペン帽子やヒョウ柄パジャマ着たデザイン
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と「ドン・キホーテ」の公式キャラクター、ドンペンがコラボレーションした限定商品が、6月6日（土）から、全国の「ドン・キホーテ」系列50店舗限定で発売される。
【写真】争奪戦の予感！ ドンキ限定『ちいかわ』グッズ一覧
■ドンキ風なちいかわたち登場
今回登場するのは、ドンペン帽子を被ったちいかわや、ヒョウ柄パジャマを身に着けたちいかわなど「ドン・キホーテ」でしか買えない商品たち。
1つ1万9800円（税込）の巨大なぬいぐるみや、その10分の1の価格のマスコットのほか、ネイルオイルやヘアターバン、コンタクトケース、クレンジングバーム、シートマスクなど、自宅での時間を充実させてくれそうなアイテムがそろう。
商品は、全国の「ドン・キホーテ」系列50店舗において限定展開され、商品企画・供給は、これまでもかわいさと実用性を兼ね備えた『ちいかわ』グッズを生み出してきた粧美堂が担当。各店舗10時00分から販売開始予定で、なくなり次第終了だ。
商品取扱店舗は以下の通り。
【北海道】
MEGAドン・キホーテ新川店
MEGAドン・キホーテ札幌狸小路本店
【東北】
・秋田県
MEGAドン・キホーテ秋田店
・宮城
仙台駅西口本店
・福島
MEGAドン・キホーテUNY 会津若松店
【関東】
・群馬
太田店
・埼玉
大宮東口店
川越東口店
・千葉
柏駅前店
MEGAドン・キホーテ成田店
・東京23区
銀座本館
浅草店
後楽園店
MEGAドン・キホーテ大森山王店
MEGAドン・キホーテ渋谷本店
新大久保駅前店
下北沢店
錦糸町北口店
・神奈川
横浜西口店
【北陸・甲信越】
・石川
MEGAドン・キホーテ ラパーク金沢店
・山梨
河口湖インター店
MEGAドン・キホーテUNY石和店
・長野
MEGAドン・キホーテ長野店
【東海】
・岐阜
MEGAドン・キホーテUNY 美濃加茂店
・静岡
MEGAドン・キホーテUNY 掛川店
・愛知
栄本店
MEGAドン・キホーテ豊橋店
MEGAドン・キホーテUNY 小牧店
MEGAドン・キホーテUNY 納屋橋店
栄三丁目店
・三重
ドン・キホーテ アピタ四日市店
【関西】
・京都
MEGAドン・キホーテUNY精華台店
・大阪
梅田本店
MEGAドン・キホーテ新世界店
MEGAドン・キホーテ箕面店
道頓堀御堂筋店
りんくう店
・兵庫
MEGAドン・キホーテ神戸学園都市店
MEGAドン・キホーテ姫路広畑店
三宮オーパセンター街店
【中国】
・広島
広島八丁堀店
【四国】
・香川
高松丸亀町店
・愛媛
松山大街道店
【九州】
・福岡
中洲店
福岡天神本店
・熊本
MEGAドン・キホーテ菊陽店
・大分
別府店
・宮崎
MEGAドン・キホーテ宮崎橘通店
・鹿児島
天文館店
【沖縄】
MEGAドン･キホーテ宜野湾店
【写真】争奪戦の予感！ ドンキ限定『ちいかわ』グッズ一覧
■ドンキ風なちいかわたち登場
今回登場するのは、ドンペン帽子を被ったちいかわや、ヒョウ柄パジャマを身に着けたちいかわなど「ドン・キホーテ」でしか買えない商品たち。
1つ1万9800円（税込）の巨大なぬいぐるみや、その10分の1の価格のマスコットのほか、ネイルオイルやヘアターバン、コンタクトケース、クレンジングバーム、シートマスクなど、自宅での時間を充実させてくれそうなアイテムがそろう。
商品取扱店舗は以下の通り。
【北海道】
MEGAドン・キホーテ新川店
MEGAドン・キホーテ札幌狸小路本店
【東北】
・秋田県
MEGAドン・キホーテ秋田店
・宮城
仙台駅西口本店
・福島
MEGAドン・キホーテUNY 会津若松店
【関東】
・群馬
太田店
・埼玉
大宮東口店
川越東口店
・千葉
柏駅前店
MEGAドン・キホーテ成田店
・東京23区
銀座本館
浅草店
後楽園店
MEGAドン・キホーテ大森山王店
MEGAドン・キホーテ渋谷本店
新大久保駅前店
下北沢店
錦糸町北口店
・神奈川
横浜西口店
【北陸・甲信越】
・石川
MEGAドン・キホーテ ラパーク金沢店
・山梨
河口湖インター店
MEGAドン・キホーテUNY石和店
・長野
MEGAドン・キホーテ長野店
【東海】
・岐阜
MEGAドン・キホーテUNY 美濃加茂店
・静岡
MEGAドン・キホーテUNY 掛川店
・愛知
栄本店
MEGAドン・キホーテ豊橋店
MEGAドン・キホーテUNY 小牧店
MEGAドン・キホーテUNY 納屋橋店
栄三丁目店
・三重
ドン・キホーテ アピタ四日市店
【関西】
・京都
MEGAドン・キホーテUNY精華台店
・大阪
梅田本店
MEGAドン・キホーテ新世界店
MEGAドン・キホーテ箕面店
道頓堀御堂筋店
りんくう店
・兵庫
MEGAドン・キホーテ神戸学園都市店
MEGAドン・キホーテ姫路広畑店
三宮オーパセンター街店
【中国】
・広島
広島八丁堀店
【四国】
・香川
高松丸亀町店
・愛媛
松山大街道店
【九州】
・福岡
中洲店
福岡天神本店
・熊本
MEGAドン・キホーテ菊陽店
・大分
別府店
・宮崎
MEGAドン・キホーテ宮崎橘通店
・鹿児島
天文館店
【沖縄】
MEGAドン･キホーテ宜野湾店