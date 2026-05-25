新井恵理那、免許取得を報告＆免許証公開「証明写真可愛すぎる」「さすがの美貌」と話題
【モデルプレス＝2026/05/25】フリーアナウンサーの新井恵理那が5月24日、自身のInstagramを更新。取得した免許証を公開し、話題となっている。
【写真】36歳美人アナ「無加工でも美しい」初の免許証公開
新井は「おかげさまで、第一種普通自動車免許を取得しました〜」とつづり、免許証の写真を投稿。「実は数年前に、わたし名義で車を購入して保有していたのに、免許は持っていないというチグハグな状態で⋯（家族が運転して使っていました。笑）」と明かし、免許証を手に自撮りする姿も披露した。「“安全運転” この4文字をいつも心に留めて、これからドライブを楽しんでいきたいと思います」と決意を新たにしている。
この投稿には「おめでとうございます」「無加工でも美しい」「免許証写真が綺麗」「さすがの美貌」「楽しいカーライフになりますね」「安全運転で素敵な日々を」「証明写真可愛すぎる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳美人アナ「無加工でも美しい」初の免許証公開
◆新井恵理那、免許取得を報告
新井は「おかげさまで、第一種普通自動車免許を取得しました〜」とつづり、免許証の写真を投稿。「実は数年前に、わたし名義で車を購入して保有していたのに、免許は持っていないというチグハグな状態で⋯（家族が運転して使っていました。笑）」と明かし、免許証を手に自撮りする姿も披露した。「“安全運転” この4文字をいつも心に留めて、これからドライブを楽しんでいきたいと思います」と決意を新たにしている。
◆新井恵理那の投稿に反響
この投稿には「おめでとうございます」「無加工でも美しい」「免許証写真が綺麗」「さすがの美貌」「楽しいカーライフになりますね」「安全運転で素敵な日々を」「証明写真可愛すぎる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】