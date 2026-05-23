十勝地方の中心都市であり、日高山脈襟裳十勝国立公園の豊かな自然に抱かれた帯広市。その玄関口である帯広駅周辺の風景が、数年後に大きく生まれ変わろうとしています。

2026年5月に着工した『（仮称）帯広駅南口再開発プロジェクト』の一環として、2028年春に新ホテル『サウナ＆スパリゾート 北海道ホテル 帯広駅南』が開業予定であることが発表されました。

運営を担うのは、地元で愛され続け、サウナの聖地としても全国的な知名度を誇る『森のスパリゾート北海道ホテル』を展開する『株式会社勝毎ホールディングス』です。駅前という市街地にありながら、十勝名物のモール温泉と、プロも熱狂する多彩なサウナを備えた上質なリゾート空間の全貌を詳しくご紹介します。

駅徒歩1分の好立地！市街地で叶う極上のリゾート体験画像：株式会社勝毎ホールディングス

『サウナ＆スパリゾート 北海道ホテル 帯広駅南』が誕生するのは、JR帯広駅南口からわずか徒歩1分という絶好のロケーションです。

ビジネスや観光の拠点としてこれ以上ない利便性を誇りながらも、一歩館内に足を踏み入れれば、そこは非日常のくつろぎ空間。全130室の客室に加え、レストラン、ラウンジ、ジムなどの充実した施設を完備しており、移動の疲れを癒やし、心身ともにリフレッシュできるゆとりあるリゾート体験が市街地で実現します。

TTNEプロデュース！十勝の恵み「モール温泉」と多彩なサウナ空間

このホテルの最大の目玉とも言えるのが、名前にも冠されているサウナとスパです。大浴場では、植物由来の有機物を多く含み、“美人の湯”として知られる十勝特有のモール温泉を心ゆくまで堪能できます。

画像：株式会社勝毎ホールディングス

さらにサウナ施設は、数々の革新的なサウナを手掛けてきたサウナクリエイティブ集団『TTNE』がプロデュースを担当！ サウナ愛好家たちの期待を裏切らない、多彩で洗練されたサウナ空間が用意される予定です。

サウナ・露天風呂付き客室も。「北海道ホテル」が受け継ぐ最高のおもてなし

全130室の客室の中には、プライベートな空間でととのえる『サウナ付き客室』や、いつでも好きな時にモール温泉を楽しめる『露天風呂付き客室』も用意されます。特別な日の滞在や、自分へのご褒美旅にぴったりの贅沢な仕様です。

画像：株式会社勝毎ホールディングス

そして何より、運営を担う『株式会社勝毎ホールディングス』がこれまで『森のスパリゾート北海道ホテル』で長年培ってきた、温かみのあるホスピタリティが最大の強みです。新たに創出される洗練されたハード（施設）と、実績に裏打ちされたソフト（接客・サービス）が融合することで、帯広を訪れるすべての人を最高のおもてなしで迎えてくれることでしょう。

詳細情報

サウナ＆スパリゾート 北海道ホテル 帯広駅南

住所：北海道帯広市西4条南12丁目3

開業：2028年春（予定）

北海道Likers編集部のひとこと

帯広駅前に現れる新たなランドマーク。サウナの聖地としても名高い十勝・帯広エリアに、TTNEプロデュースのサウナとモール温泉を楽しめるホテルが誕生するとあっては、全国のサウナファンや旅行客からの熱い注目を集めることは間違いありません。

2028年春の開業が今から待ち遠しいですね！

文／北海道Likers 画像・参考／株式会社勝毎ホールディングス

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

