道路に設置された「謎のカメラ」何のため？

クルマを運転していると、高速道路や幹線道路の頭上に設置されたカメラのような装置を見かけることがあります。

こうした機械が視界に入ると、速度違反を取り締まる「オービス」ではないかと身構えてしまい、思わずブレーキを踏んでしまうという人がいるかもしれません。

【画像】えっ…！ これが「オービスの見分け方」です！（22枚）

しかし、道路上のカメラ型装置のすべてが速度違反を取り締まっているわけではなく、見た目はよく似ていても、全く異なる目的や役割を持つ機器が存在するのです。

その代表的なものが「Nシステム」と呼ばれる装置です。これらは一見すると混同されがちですが、それぞれのシステムが持つ役割には大きな違いがあります。

まず、多くのドライバーが耳にする「オービス」は、正式名称を「速度違反自動取締装置」といいます。こちらは制限速度を大幅に超過して走行する車両を検知した際に、自動的にその車両と運転者を撮影して記録する装置です。

ここで撮影されたデータは速度違反の証拠となり、後日、違反者のもとへ呼び出しの通知が届く仕組みになっており、主に高速道路や交通事故が多発する国道などに設置され、重大な事故を防ぐための速度抑止や、ドライバーに安全運転を促す役割を担っています。

一方で、これと見分けがつきにくい「Nシステム」の正式名称は「自動車ナンバー自動読取システム」といいます。その名の通り、通過する車両のナンバープレートを自動的に読み取ることに特化した装置です。

カメラで撮影されたナンバーの情報は警察のデータベースと照合され、盗難車や犯罪に使用されて手配されている車両がないかを確認するために利用。交通違反を取り締まるためのものではなく、犯罪の捜査や防犯、社会の安全を守るためのインフラとして運用されているシステムです。

具体的な設置場所の詳細は公表されていませんが、一般的には交通量が非常に多い主要な幹線道路や、都道府県の境界付近、空港の周辺など、多くの車が行き交う重要なポイントに設置されています。

外観が似ているこの二つの装置ですが、いくつかのポイントに注目すると見分けることができます。

まず、固定式のオービスはNシステムに比べて本体が大きく、夜間でも鮮明に撮影するためにストロボなどの発光装置が一緒に並んで設置されているケースが目立ちます。これに対してNシステムは、主に赤外線カメラを用いてナンバーを読み取るため、コンパクトで目立つ発光装置は付属していません。

また、最も分かりやすい違いは、道路沿いにある事前の警告看板の有無です。オービスが設置されている場所の手前には、ドライバーのプライバシーへの配慮から「自動速度取締機設置路線」といった予告看板が必ず設置されています。

一方で、犯罪捜査を目的とするNシステムには、このような看板は一切ありません。そのため、カメラらしき装置があるにもかかわらず手前に警告看板が見当たらなかった場合は、Nシステムである可能性が高いと判断できるでしょう。

さらに、実際に通過するときの反応にも違いがあります。オービスは速度違反を検知すると、ドライバーがはっきりと気づくような強い光を放って撮影を行います。しかし、Nシステムは肉眼で見えない赤外線を使用しているため、通過しても光ることはありません。

ただし、この赤外線はドライブレコーダーなどのカメラのレンズを通すと感知されることがあり、後から録画映像を確認した際に、機器が光っているように映る場合があります。

※ ※ ※

このように、道路上に設置されたカメラ型の装置にはそれぞれ異なる役割があり、すべてが速度違反を監視しているわけではありません。

前方の機械に驚いて急ブレーキをかけてしまうと、後続車との追突事故を引き起こしてしまう危険性もあり、どのような装置が設置されていても慌てることのないよう、日頃から制限速度を守り、落ち着いた運転を心がけることが大切です。