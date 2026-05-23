「IS:SUE」のRINさんがセレモニアルピッチに登場

■ソフトバンク 10ー0 日本ハム（22日・みずほPayPayドーム）

可憐な一投はファンの心を鷲掴みしたようだ。4人組ガールズグループ「IS:SUE（イッシュ）」が22日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク-日本ハム戦のセレモニアルピッチに登場。メンバーを代表して大役を務めたRINさんに「可愛すぎる」「めっちゃ美しい」とファンが虜になっている。

RINさんは背番号208のユニホームで登場。メンバー3人がマウンド後方で見守るなか、長髪をなびかせ記念の一投を投じた。ボールは捕手に到達する前にバウンド。最後はコロコロと転がってミットに収まった。投げ終わったRINさんは笑顔を浮かべマウンドでお辞儀。見守ったメンバーは拍手で称えた。

試合前に登場した「IS:SUE」の4人にSNS上にはコメントが殺到。「揃いも揃ってビジュが良すぎる」「4人とも可愛すぎた」「生で見たかった」などの声が寄せられていた。また大役を務めたRINさんにも「かわいくて美しいナイスピッチ〜！」「可愛いと綺麗のバランスが神の采配過ぎる」「腹筋も美しい」など称賛の声が溢れていた。

22日からの日本ハム3連戦は「ホークスアジアンデー」として開催。初戦を任された「IS:SUE」は、セレモニアルピッチに登場したほか、試合後にはスペシャルライブを披露し、博多の夜を盛り上げた。（Full-Count編集部）