MEGUMI、「30代で人生最大の“老け”」実感…「お腹が空いた時に効果的…」ルーティン明かす
俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMIが24日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（毎週日曜 後10：00）に出演する。
【動画】日常のスキンケアについて語るAぇ! group・小島健
美容家・MEGUMIが『日曜日の初耳学』に再降臨。10年で1000以上の美容法を試してたどり着いた「究極のダイエット＆美容術」を熱血指導。明日からすぐ真似できる超実践的メソッドを伝授する。
MEGUMI流美容の基本中の基本である「洗顔」の授業では、出演者たちがスタジオで「すっぴん」をさらけ出し、MEGUMI流の洗顔法を学ぶ体当たり企画も。1000以上の美容法を試したMEGUMIが伝授する、摩擦ゼロの洗顔を徹底レクチャー。「泡を乗せて1分置くだけ」というシンプルな工程ながら、洗い流した瞬間にくすみが消え、肌がトーンアップしたその姿に、スタジオから歓喜の声が上がる。
「30代で人生最大の“老け”を感じ、そこから10年かけて今の体を手に入れた」というMEGUMI。40代を迎え、年々変化する体型や体重と戦いながら、医師やトレーナーら専門家の知恵を集結させて作り上げたメソッドを惜しみなく披露する。「激しい運動は必要ない」「ダイエットは続けられる生活を手に入れること」と断言するMEGUMIが実践する、日常生活の中での“やせる仕組み”とは。
さらに、「お腹が空いた時に効果的な○○を嗅ぐ習慣」など、自身の経験に基づいた具体的なルーティンが次々と明かされる。我慢するのではなく、脳と体を賢く味方につけるMEGUMI流の思考法に、スタジオの面々も深く納得する。
【出演者】
＜MC＞ 林修 大政絢
＜スタジオゲスト＞ 岩田絵里奈、柏木由紀、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、澤部佑（ハライチ）、中島健人
＜VTR出演＞ MEGUMI、菊地亜美、キンタロー。、河井ゆずる（アインシュタイン）、小島健（Aぇ! group）、村上佳菜子
【動画】日常のスキンケアについて語るAぇ! group・小島健
美容家・MEGUMIが『日曜日の初耳学』に再降臨。10年で1000以上の美容法を試してたどり着いた「究極のダイエット＆美容術」を熱血指導。明日からすぐ真似できる超実践的メソッドを伝授する。
MEGUMI流美容の基本中の基本である「洗顔」の授業では、出演者たちがスタジオで「すっぴん」をさらけ出し、MEGUMI流の洗顔法を学ぶ体当たり企画も。1000以上の美容法を試したMEGUMIが伝授する、摩擦ゼロの洗顔を徹底レクチャー。「泡を乗せて1分置くだけ」というシンプルな工程ながら、洗い流した瞬間にくすみが消え、肌がトーンアップしたその姿に、スタジオから歓喜の声が上がる。
さらに、「お腹が空いた時に効果的な○○を嗅ぐ習慣」など、自身の経験に基づいた具体的なルーティンが次々と明かされる。我慢するのではなく、脳と体を賢く味方につけるMEGUMI流の思考法に、スタジオの面々も深く納得する。
【出演者】
＜MC＞ 林修 大政絢
＜スタジオゲスト＞ 岩田絵里奈、柏木由紀、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、澤部佑（ハライチ）、中島健人
＜VTR出演＞ MEGUMI、菊地亜美、キンタロー。、河井ゆずる（アインシュタイン）、小島健（Aぇ! group）、村上佳菜子