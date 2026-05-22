ヤクルトがモンテルと支配下選手契約を結んだと発表

ヤクルトは22日、モンテル外野手と同日付で支配下選手契約を結んだと発表した。背番号は「90」に決定。抜群の身体能力を誇る26歳の“吉報”に、ファンは「きたあああ」「今の池山体制ならモンテルまで大活躍しそうで期待しかない」と喜びの声を上げた。

モンテルは2022年育成ドラフト2位で西武に入団し、2025年に支配下に昇格して12試合に出場した。しかし打率.091にとどまり同年限りで戦力外に。今年から育成でヤクルトに加入した。

2月に春季キャンプでは1軍に抜擢されるなど期待も高く、ファーム・リーグでは28試合で打率.281、3打点、6盗塁とアピールして、再び支配下を勝ち取った。

ヤクルトは現在、阪神と1ゲーム差で首位を走る。この日は試合がなく、23日からは横浜スタジアムでDeNAと2連戦となる。ファンは「身体能力は抜群ですからね」「外野守備もバッティングも期待してるよ」「モンテル！ 燕の外野を救え！」「外野活性化しそう」「ここで起爆剤になったらチームも大助かりでしょうね」「神宮でライオンズナインと再会あるかな？」などと期待していた。（Full-Count編集部）