タレント今田耕司（60）が22日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。「サイゼリヤ」デビューを明かした。

オープニングトークで、仕事のため福島県を訪れたことを報告。夕方に終わり「家帰って休むだけやからその方が楽やからって言うて、駅で食べていこかと」とマネジャーとその場で食事を済ませることにしたという。

すると今田は声を弾ませ「私初めてなんですけど、サイゼリヤがあったんです。前からうわさは聞いてて。サイゼリヤが『安いのにこのおいしさ』みたいな。『クオリティーがすごい』みたいな。前から行きたいなと思ってたんです」とサイゼリヤを初訪問したと明かし、メニュー表の値段について「まず安いよなあ。そんなバカなと思って」と仰天した。

またその日のオーダーについて「とんでもないよな。小エビのサラダ、ミラノ風ドリア、ホウレン草ソテー、若鶏のディアボロ風、フォッカチオ2つ、アサヒドライゼロ。いくらだと思います？2人で」とスタッフに質問。「3000円」「2000円」「2800円」などと予想の声が上がる中、今田は「1900円！ 税込み1900円！ ちょっと待ってと思って。驚愕（きょうがく）やわ。ビックリした。俺、今まで後輩どこに連れてっててんと思って。いやもう、サイゼリヤさますごい」と感嘆した。

今田は「たらこソースシシリー風、追加したの。400円やで！？」と驚きっぱなしで、「デートで来てる高校生とか女子高生だけの団体とか。あれは強い味方やな。ビックリしたわ。みんな知ってるよな。誰かに教えたろと思ったけど、全員知ってるよな」と苦笑い。「ほんまに5000円行くの至難の業やで。最高やんか」と大絶賛だった。