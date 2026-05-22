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家計の味方が解説するイオンの決済手段。ポイント還元率を最大化する「イオンペイ」の意外な使い分け方

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「家計の味方」が「【完全整理】イオンカード vs イオンペイ vs WAON、イオンの支払い3択は結局どれ？おすすめな使い方・違い・ポイント還元率など解説【PR】」と題した動画を公開した。動画では、「イオンカード」「イオンペイ」「WAON」というイオン関連の3つの決済手段について、それぞれの違いや特徴、利用者の目的に合わせた最適な使い分けの結論を提示している。



動画はまず、「イオンカード」の基本的な仕組みを整理する。基本還元率は0.5%で、イオン系列店舗では1%となる。中でも「イオンカードセレクト」は、WAONへのオートチャージでポイントが貯まる例外的なカードであると紹介。一方で、引き落とし口座がイオン銀行に固定されるデメリットにも触れ、ライフスタイルに合ったカード選びの重要性を説いている。



続いて、スマートフォンのコード決済「イオンペイ」について解説。支払い元には「残高払い」と「イオンカード払い」があるが、ポイント還元やキャンペーン適用の観点から、「イオンカード払い」を推奨している。さらに、イオンペイを利用できる「iAEONアプリ」と「AEON Payアプリ」の違いを比較。会員コードの提示でクーポンが自動適用される点や、株主優待機能が統合されている点から、「iAEONアプリ」の多機能さを強調した。



また、電子マネー「WAON」については、「モバイルWAON」と「カード型WAON」の2種類に分けて解説。特にiPhoneユーザーは、Apple Payを経由することで他社クレジットカードからもチャージ可能となり、チャージ元のポイント還元も受けられるという「モバイルWAON」独自のメリットを紹介した。



動画の終盤では、これらの特徴を踏まえ、「なるべくシンプルに使いたい方」「キャンペーンを活用したい方」「還元率をより高めたい方」の3つのケース別に最適な組み合わせを提案。「どのケースが正解というわけではなく、ご自身の生活スタイルや手間の掛け具合に合わせて選んでいただければ」と語り、複雑なイオンの決済手段を整理するための実践的なガイドとして締めくくっている。