オズワルドの伊藤俊介が、本気で「次に付き合いたい」と思っている女性芸人の名前を実名で次々と暴露し、その高すぎる理想にスタジオからツッコミが殺到した。

【映像】オズワルド伊藤が付き合いたい女性芸人（写真あり）

5月21日に放送されたテレビ朝日系『見取り図じゃん』の人気企画「トークヒットマン」での一幕。この日のスタジオには、見取り図（盛山晋太郎、リリー）、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）、ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）、オズワルド（伊藤俊介）、コロコロチキチキペッパーズ（ナダル）が一堂に会した。

オズワルド伊藤は、並々ならぬ熱量で銃を構えたものの放った弾はわずかに上へ。なんと、ニューヨーク嶋佐のミスショットによって一度開いていた禁断の質問「次に付き合うとしたらどの女芸人？」のパネルに再び命中。伊藤自身が自らの恋愛観を赤裸々に語る窮地に追い込まれた。

森田らに羽交い締めにされながら中央の椅子へ引きずられた伊藤は、「最悪だ…」と頭を抱えて絶望。「別に俺は女芸人キラーとかじゃない」と前置きしつつ、覚悟を決めて「りなぴっぴだ」と、今をときめくリンダカラー∞の美女芸人の名前を告白した。「リアルだな」「本心やん」と生々しい人選にスタジオは笑いと拍手が巻き起こった。

しかし、周囲の芸人たちはこれだけでは許さず「お前リアルなやつ言えよ」「りなぴっぴが無理だった場合、次誰だ」と、さらなる本音を容赦なく追及。

すると伊藤は、じっくりと考え込んだ後に「りなぴっぴは無理だった場合…ダウ90000、吉原怜那」と2人目の実名を暴露した。この回答にスタジオは再び大爆笑となり、芸人たちからは「こいつ結構正統派だ。まっすぐだな」「お前、理想高い」「吉原も無理だろ！」と一斉にツッコミが飛び交い、伊藤の生々しい理想の高さが完全に浮き彫りになっていた。