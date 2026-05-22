この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう春雨、茹でない。レンジ5分でさっぱり春雨サラダ」と題した動画を公開しました。マシロさんが、火も包丁も使わずに電子レンジだけで完結する、超簡単で美味しい春雨サラダの作り方を紹介しています。

最大の特徴は、乾燥春雨を茹でずにそのまま耐熱容器に入れる点です。春雨の上に水と調味料を直接加え、ふんわりとラップをして電子レンジで加熱します。主な味付けは、市販の「味ぽん」と「2倍濃縮めんつゆ」のみ。「ズボラは市販品を堂々と使います」「間違いない美味しさです」と、手軽さと味への自信を覗かせました。

レンジ加熱後、熱々の春雨をしっかりと混ぜ合わせると、見事な「味染み春雨」が完成します。さらに具材のハムはキッチンバサミでカットしながら加え、きゅうりはスライサーで直接容器へ。まな板や包丁を一切使わない徹底した時短テクニックが光ります。

最後にごま油を回しかけてよく混ぜ合わせれば出来上がり。「さっぱりして秒でなくなる！」と、その美味しさを表現。冷やして食べるのもおすすめとのことです。

洗い物が少なく、もう一品欲しい時に大活躍間違いなしのこのレシピ。安くて簡単で美味しい春雨サラダを、ぜひ毎日の献立に取り入れてみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料］
・春雨 30g（小分けタイプ）
・水 100ml
・味ぽん 大さじ1
・2倍めんつゆ 大さじ1
・ハム 2枚
・きゅうり 適量
・ごま油 大さじ1

［作り方］
1. 耐熱容器に春雨を入れる。（長いタイプの場合は切って入れる）
2. 水、味ぽん、2倍めんつゆを加える。
3. ふんわりとラップをして、電子レンジ（500Wで6分、または600Wで5分）で加熱する。
4. 加熱後、熱いうちにしっかりと混ぜ合わせて味を染み込ませる。
5. ハムをキッチンバサミで切りながら加え、きゅうりもスライサーで直接スライスして加える。
6. ごま油を回しかけ、全体をよく混ぜ合わせたら完成。

YouTubeの動画内容

00:00

乾燥春雨をそのまま容器へ
00:18

主な味付けは市販品2つだけ
00:29

レンジにお任せ加熱
00:51

具材をハサミとスライサーで追加
01:10

ごま油を回しかけて完成

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