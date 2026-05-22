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YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう春雨、茹でない。レンジ5分でさっぱり春雨サラダ」と題した動画を公開しました。マシロさんが、火も包丁も使わずに電子レンジだけで完結する、超簡単で美味しい春雨サラダの作り方を紹介しています。



最大の特徴は、乾燥春雨を茹でずにそのまま耐熱容器に入れる点です。春雨の上に水と調味料を直接加え、ふんわりとラップをして電子レンジで加熱します。主な味付けは、市販の「味ぽん」と「2倍濃縮めんつゆ」のみ。「ズボラは市販品を堂々と使います」「間違いない美味しさです」と、手軽さと味への自信を覗かせました。



レンジ加熱後、熱々の春雨をしっかりと混ぜ合わせると、見事な「味染み春雨」が完成します。さらに具材のハムはキッチンバサミでカットしながら加え、きゅうりはスライサーで直接容器へ。まな板や包丁を一切使わない徹底した時短テクニックが光ります。



最後にごま油を回しかけてよく混ぜ合わせれば出来上がり。「さっぱりして秒でなくなる！」と、その美味しさを表現。冷やして食べるのもおすすめとのことです。



洗い物が少なく、もう一品欲しい時に大活躍間違いなしのこのレシピ。安くて簡単で美味しい春雨サラダを、ぜひ毎日の献立に取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・春雨 30g（小分けタイプ）

・水 100ml

・味ぽん 大さじ1

・2倍めんつゆ 大さじ1

・ハム 2枚

・きゅうり 適量

・ごま油 大さじ1



［作り方］

1. 耐熱容器に春雨を入れる。（長いタイプの場合は切って入れる）

2. 水、味ぽん、2倍めんつゆを加える。

3. ふんわりとラップをして、電子レンジ（500Wで6分、または600Wで5分）で加熱する。

4. 加熱後、熱いうちにしっかりと混ぜ合わせて味を染み込ませる。

5. ハムをキッチンバサミで切りながら加え、きゅうりもスライサーで直接スライスして加える。

6. ごま油を回しかけ、全体をよく混ぜ合わせたら完成。