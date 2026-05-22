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不動産という高額な買い物において、「少しでも安く買いたい」と考えるのは当然のことです。物件価格を交渉して安くしてもらうことを不動産業界では「指値（さしね）」と呼びますが、この指値はどんな物件でも通るわけではありません。

今回は、らくだ不動産株式会社のチームリーダー・エージェントである鈴木成禎さんと、シニアエージェントの佐藤健斗さんが、指値が通る物件・通らない物件の見極め方と、プロが実践する「100万円安く買うための交渉術」について解説します。



◾️指値が「通らない物件」と「通る物件」の違い

佐藤さんは、価格交渉ができるかどうかは「物件の状況によって全く異なる」と指摘します。

【価格交渉が難しい（通らない）物件】

・売り出し直後：市場に出たばかりの物件は、売主も「このままの価格で売れるかも」と期待しているため、値下げには応じにくい傾向があります。

・適正価格・人気物件：周辺相場と比べて価格が妥当で、複数の購入希望者（競合）がいる物件では、あえて値下げをする理由がありません。



【価格交渉がしやすい（通る）物件】

・販売期間が長期化している：売り出しから数ヶ月～半年以上経過し、なかなか買い手がつかない物件は、売主も「そろそろ価格を下げないと」と考え始めているタイミングです。

・売主に「早く売りたい事情」がある：住み替え先の入居時期が迫っている、相続や離婚など、売主側に「期限」や「事情」がある場合は、交渉の余地が大きくなります。

・相場より明らかに高い（チャレンジ価格）：売主の希望で相場よりかなり高く売り出されている物件は、適正な相場価格までなら下がる可能性があります。



◾️プロが教える「100万円安くする」ための交渉術

では、いざ価格交渉をする際、どのように伝えれば良いのでしょうか。鈴木さんは「『ただ安くしてほしい』というお願いはNGです。必ず明確な『根拠』を示すことが重要です」と語ります。

プロが用いる主な根拠は以下の2つです。

1. 「相場データ」を根拠にする

「周辺で最近売れた似たような物件の成約価格が〇〇万円なので、この価格まで調整していただけませんか？」と、客観的なデータに基づいて交渉します。

2. 「リフォーム費用」を根拠にする

「設備が古く、購入後に給湯器の交換や壁紙の張り替えで約100万円かかる見込みです。その費用分を考慮して、価格を相談させていただけないでしょうか？」と、購入後にかかる実費を理由に交渉します。

◾️交渉成功の鍵は「本気度」と「配慮」

最後に、価格交渉を成功させるための最大の秘訣は、買主の「本気度」を伝えることです。

「『この価格になれば必ず買います』という確約がなければ、売主も値下げを決断できません。そのためには、事前に住宅ローンの事前審査を通しておくなど、すぐに契約できる準備を整えておくことが非常に強力な武器になります」（佐藤さん）

また、相場を無視した数百万円単位の無茶な値下げ要求は、売主の心証を悪くし、交渉自体が結裂するだけでなく「あなたには売りたくない」と拒絶されるリスクがあるため注意が必要です。



【まとめ】

不動産の価格交渉は、単なる値切りではなく、市場データと物件の状況を読み解く「戦略的なアプローチ」が必要です。ターゲットとなる物件を見極め、しっかりとした根拠と本気度をもって交渉に臨むことが、お得にマイホームを手に入れるための鉄則です。

らくだ不動産株式会社では、鈴木さんや佐藤さんをはじめとするプロのエージェントが、市場データに基づいた適正な価格交渉を行い、お客様の有利な不動産購入を徹底的にサポートしています。「この物件は交渉できる？」「どうやって切り出せばいいかわからない」とお悩みの方は、ぜひ一度らくだ不動産にご相談ください。