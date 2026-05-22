元中日エース・吉見一起氏が解説…適切なステップ幅と位置の習得術

投手が正確なコントロールを身につけて生きたボールを投げるには、ステップ幅が重要になる。元中日エースで日本代表「侍ジャパン」の投手コーチを務めた吉見一起氏は、「広すぎず狭すぎず、自分に合った幅を見つけることが大切」と語る。

吉見氏によると、子どもたちに多いのが狭いステップ。狭いとしっかり体重移動できず、手投げの原因になる。その場合は無理に広げようとせず、少し「移動を長くしてあげる」意識を持つことで、自然と広がっていくそうだ。

では、どのくらいの幅が適正なのか。子どもなら6歩から6歩弱ぐらいが目安だという。また、ステップした前足が内側に入る「インステップ」についても、プレートと平行に置いた軸足内に収まっていれば問題ないという。

一方で、歩幅が広すぎても問題が生じる。理想の体重移動はステップして前足をつけた後に、体を捕手側に移行させる動きだが、広すぎるとうまく移動できず、ボールに力が伝わらない。広すぎず狭すぎず、スムーズに体重移動できる位置を見つけることが必要になる。

さらに注意したいのが、過度なインステップやアウトステップ。前足の位置が軸足から外れている場合は修正が必要だ。極端なインステップは腰や股関節を痛める恐れがあり、開きすぎると打者からボールが見やすくなり、球威も落ちる。適切なステップ幅と位置の習得によって、制球力もスピードも向上していくはずだ。（First-Pitch編集部）