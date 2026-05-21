優しい性格の子が多い犬種

1位：ゴールデン・レトリバー

たおやかで優雅な毛並みが魅力的なゴールデン・レトリバーは家族思いで優しい性格な犬種の代表選手です。小さな子どもにも優しく、大型犬らしい余裕のある風情はまさに温厚という一言に尽きます。

2位：ラブラドール・レトリバー

ゴールデン・レトリバーとよく似ているラブラドール・レトリバーも、優しい子の多い犬種です。盲導犬や介助犬として人間に寄り添う姿からも、そのイメージは確立されています。人間の役に立つことに大きな喜びを感じる献身的な犬種です。

3位：キャバリア・キングチャールズ・スパニエル

その名に冠する通り古くからイギリス王家で寵愛を受けてきたキャバリアは、人間に可愛がられるために生まれてきたTHE・愛玩犬。祖先であるオオカミが持っていたような攻撃性はほとんどなく、人間が大好きで穏やかな犬種です。

4位：トイ・プードル

近年の日本では圧倒的な人気を誇るトイ・プードルも、人懐こい温厚な犬種です。また実はあのボーダー・コリーに次ぐと言われるほどの賢さも兼ね備えており、その知能の高さゆえの余裕が温厚な性格を形作っているのかもしれません。

5位：フレンチ・ブルドッグ

鼻ぺちゃがキュートな短頭種も全般的に穏やかな性格の子が多いのが特徴です。中でもフレンチ・ブルドッグは初対面の相手にも動じず、多少やんちゃな相手に対しても忍耐強い包容力があることで知られています。

おとなしくて温厚な子に育てるコツ

性格の優しさはその子の持って生まれた性格や犬種の特性によるところも大きいですが、飼い主さんの育て方の影響も無視することはできません。愛犬に温厚な子になってほしいと思ったら、下記のようなことを意識して接してみましょう。

適切な時期に社会化を行う

犬はパピー期にさまざまな犬や人間と関わることにより、他者との距離感の取り方や上手な関わり方を学びます。これを『社会化』と言います。

社会化が足りていないと上手に他者と関わる方法がわからず臆病になることで警戒心の強い性格に育ってしまいます。優しく温厚な子に育てるためには社会化は欠かすことができません。

たくさんスキンシップをとる

誰に触られても嫌がらない優しい子というのは、幼い頃から触られることに慣れている子がほとんどです。触られることが当然と思っているため抵抗がないのです。子犬の頃から意識的に体のいろいろな部位に触れ、たくさんスキンシップをとることでおとなしく温厚な子に育ちます。

飼い主さんが余裕を持って接する

不思議なことに飼い主さんの雰囲気と犬の雰囲気が似ているというのはよくあることで、温厚な子の飼い主さんは温厚な空気を持っていたりします。大切なのは飼い主さん自身がおおらかで優しい気持ちで愛犬に接することです。

飼い主さんが怒りっぽかったり、ピリピリした空気を出していたりすると、犬も神経質に育ってしまいます。もちろん愛犬が悪いことをしたときにはしっかり叱ることは大切ですが、必要以上に怒りすぎることはせず、余裕を持った接し方を心がけましょう。

まとめ

今回、優しい性格の子が多いと言われる犬種をランキング形式でご紹介しましたが、ランキングはあくまで主観によるものです。

またランキング上位の犬種だからといって必ず優しい性格の子であるという保証はありません。犬の性格は犬それぞれだということを理解し、「温厚な犬種だというから飼ったのに」と勝手に幻滅して飼育放棄するようなことはあってはいけません。