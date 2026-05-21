午後6時20分過ぎに中止が発表された

■阪神 ー 中日（21日・甲子園）

プロ野球は21日、ナイターでセ・リーグの3試合が開催予定だった。しかし、甲子園の阪神-中日戦は雨天の影響で試合中止。楽しみにしていたファンは多かった一方で「やっぱりね」「さすがに怖い笑」と“予期”する声が寄せられた。

阪神は前日20日の同カードで、一時は0-7と大差をつけられていたが、試合終盤に追い付き、9回には森下翔太外野手のサヨナラ弾で劇的な勝利を飾った。勢いそのまま連勝を狙ったが、この日は試合前から雨が降り続けていた。

試合開始を遅らせて状態回復を待ったが、午後6時20分過ぎに試合中止が発表された。残念がるファンの声が殺到したが、「さすが雨竹さんや……」「やっぱり中止か、さすが雨の大竹」と話題を呼んだのが、この日の先発が予定されていた大竹耕太郎投手だった。

自身の登板試合ではやたらと雨が降ることで知られ、過去には名前をもじって「大雨降太郎さん」と書かれたタオルが販売されたこともある。「大竹、また雨やないか笑」「雨を降らせることで中5登板を回避する男、大竹耕太郎」「雨竹さんVS阪神園芸さん。雨竹さんのコールド勝ち」「大竹さん、流石の雨男ぶり…」「ホンマ、大竹の時は雨降るんやね」などと、もはや驚きを超えて納得するあたりが“雨男”のゆえんだろうか。（Full-Count編集部）