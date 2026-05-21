栄エリアで20年にわたり愛されてきた「おでん鈴」が、2026年2月に伏見エリアに移転オープンしました。



創業当時から変わらぬ名物おでんに加え、料亭出身の大将が手がける季節の一品料理や、新たに始めたランチ、串焼きなど、新たな魅力も加わっています。



ランチは「日替わり定食」をはじめ、「鯖味噌」「アジフライ」「本日の焼魚」「ハンバーグ」など6種類を用意。





小鉢2品に豚汁、漬物が付いた満足感ある定食で、白ごはんはおかわり自由。近隣で働く人を中心に、ランチタイムは賑わいを見せています。名物のおでんは、鶏ガラに香味野菜、鰹節などを丁寧に煮込んだ、旨味たっぷりのオリジナル出汁が特徴です。定番から変わり種まで40種類以上が並び、ごぼ天やじゃこ天などの練り物は、一枚ずつ手作りしています。人気の定番種は、「大根」と「フルーツトマト」。玉子は、半熟の“やわ”と、しっかり火を通した“かた”から選べるのも特徴です。さらに、「カマンベール」や三重県産の「あおさ海苔」などの変わり種に加え、「白子」「レタス」「タコヤキ」など、季節限定の種も登場します。さらに、新たに串焼きもスタート。ホワイトアスパラや下仁田葱など旬の野菜に加え、おでん店らしい「はんぺん串」も楽しめます。料理に合う酒も幅広く揃え、中でも日本酒は常時16種類ほどをラインアップしています。＜ランチメニュー＞※豚汁、小鉢付き、ご飯（お替わり無料）【日替り定食】【鯖味噌定食】【アジフライ定食】【鶏の唐揚げ定食】【豚野菜炒め定食】（各1100円）【ハンバーグ定食】（1200円）＜ディナーメニュー＞【おでん】（330円～）【造り】（2名1600円～）【はんぺん焼（ごぼ天・じゃこ天・さつま揚）】（各280円）【名物おでん大根唐揚げ】（680円）【網焼き国産葱タン】（1680円）【串焼き】（280円～）【串焼き盛り合わせ】（5本／1420円）※2026年2月24日時点の情報です