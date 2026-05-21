半熟“やわ玉子”にフルーツトマトも…進化系おでんが話題の栄で20年愛された人気おでん店が伏見へ移転
栄エリアで20年にわたり愛されてきた「おでん鈴」が、2026年2月に伏見エリアに移転オープンしました。
創業当時から変わらぬ名物おでんに加え、料亭出身の大将が手がける季節の一品料理や、新たに始めたランチ、串焼きなど、新たな魅力も加わっています。
ランチは「日替わり定食」をはじめ、「鯖味噌」「アジフライ」「本日の焼魚」「ハンバーグ」など6種類を用意。
名物のおでんは、鶏ガラに香味野菜、鰹節などを丁寧に煮込んだ、旨味たっぷりのオリジナル出汁が特徴です。定番から変わり種まで40種類以上が並び、ごぼ天やじゃこ天などの練り物は、一枚ずつ手作りしています。
人気の定番種は、「大根」と「フルーツトマト」。玉子は、半熟の“やわ”と、しっかり火を通した“かた”から選べるのも特徴です。さらに、「カマンベール」や三重県産の「あおさ海苔」などの変わり種に加え、「白子」「レタス」「タコヤキ」など、季節限定の種も登場します。
さらに、新たに串焼きもスタート。ホワイトアスパラや下仁田葱など旬の野菜に加え、おでん店らしい「はんぺん串」も楽しめます。
料理に合う酒も幅広く揃え、中でも日本酒は常時16種類ほどをラインアップしています。
＜ランチメニュー＞※豚汁、小鉢付き、ご飯（お替わり無料）
【日替り定食】【鯖味噌定食】
【アジフライ定食】【鶏の唐揚げ定食】
【豚野菜炒め定食】（各1100円）
【ハンバーグ定食】（1200円）
＜ディナーメニュー＞
【おでん】（330円～）
【造り】（2名1600円～）
【はんぺん焼（ごぼ天・じゃこ天・さつま揚）】（各280円）
【名物おでん大根唐揚げ】（680円）
【網焼き国産葱タン】（1680円）
【串焼き】（280円～）
【串焼き盛り合わせ】（5本／1420円）
※2026年2月24日時点の情報です