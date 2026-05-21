気象予報士でタレントの穂川果音（39）が21日までに自身のインスタグラムを更新。“かき氷ペロリ”のミニワンピース姿を公開した。

「暑くて暑くて、今年初のカキ氷を食べに芝公園で開催されている @yataiwanfes に行ってきたよ マンゴーのカキ氷がふわふわで美味しかったし、台湾ビールは少し甘めなビールで美味しかった〜」と報告。

ネイビーのミニワンピ姿の写真をアップし「この日は暑かったので膝上丈ワンピースコーデ 高身長さんが普通に着ると事故りやすいんだけど、足元はスニーカーでカジュアルに、ネイビー×襟付きかつハイウエストだと大人ヘルシーな感じになってすき」とつづった。

ハッシュタグでは「屋台湾フェス」「高身長コーデ」「fashion」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「暑すぎるよね！それにしても足が綺麗……」「ミニワンピース、お似合いです」「可愛いー」「素敵ですネイビー膝丈ワンピース凄くいい感じです」「笑顔可愛い」などの声が寄せられている。

穂川は、東京都出身で身長1メートル70。趣味は、コーヒー、スポーツ観戦、料理、日帰り旅、競馬。資格は気象予報士のほか、秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士。ABEMAの報道番組「ABEMA Prime」でお天気コーナーを10年にわたって担当し、今年3月に卒業。血液型A。