有名女優「暑さに負けないお料理」5品披露「スタミナ満点で夏バテ知らずになりそう」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/05/21】俳優の秋野暢子が5月20日、自身のInstagramを更新。夏にぴったりの手料理を5品公開し、話題を呼んでいる。
【写真】69歳ベテラン女優「食欲そそる品々」ナスの生姜焼き・きんぴらなど5品
秋野は「暑さに負けないお料理です」とつづり、写真を投稿。ナスの生姜焼き、豚バラのスパイシーソース炒め、ゴボウとにんじんと豚ミンチのきんぴら、ジャガイモのオーブン焼き、クリームチーズを生ハムで巻いてアガベシロップにからめて仕上げにクルミを砕いたものを載せたもの、と豪華な料理5品を披露。「最高に、暑かったからスタミナ料理です」と記し、投稿を結んでいる。
この投稿には「どれも美味しそう」「真似したいです」「スタミナ満点で夏バテ知らずになりそう」「秋野さんの手料理、愛情たっぷりで素晴らしい」「豪華なのに健康的で、本当に理想の食卓です」「お料理上手で尊敬します」「食欲そそる品々ですね」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「食欲そそる品々」ナスの生姜焼き・きんぴらなど5品
◆秋野暢子「暑さに負けないお料理」を公開
秋野は「暑さに負けないお料理です」とつづり、写真を投稿。ナスの生姜焼き、豚バラのスパイシーソース炒め、ゴボウとにんじんと豚ミンチのきんぴら、ジャガイモのオーブン焼き、クリームチーズを生ハムで巻いてアガベシロップにからめて仕上げにクルミを砕いたものを載せたもの、と豪華な料理5品を披露。「最高に、暑かったからスタミナ料理です」と記し、投稿を結んでいる。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿には「どれも美味しそう」「真似したいです」「スタミナ満点で夏バテ知らずになりそう」「秋野さんの手料理、愛情たっぷりで素晴らしい」「豪華なのに健康的で、本当に理想の食卓です」「お料理上手で尊敬します」「食欲そそる品々ですね」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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