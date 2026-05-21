元HKT48メンバー、“お店を再現”した手料理公開「料理上手で尊敬」「レストランみたい」の声
【モデルプレス＝2026/05/21】元HKT48でタレントの朝長美桜が5月20日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題となっている。
【写真】28歳元48メンバー「食欲そそるビジュ」“レストラン級”手料理2品
朝長は「今日の夜ごはん」とつづり、上下に分かれた写真を投稿。白いココットに入った料理は「サーモンアボカド玉ねぎをコチュジャンで混ぜ混ぜしてチーズかけてトースターで焼いた」と記している。また、白いプレートに盛られた料理については「この前、お店で食べたニョッキが美味しすぎてなんとなく再現してみた 意外といい感じ〜」と、外食した際のメニューを自分で再現してみたものであることを説明している。
この投稿には「どれも美味しそう」「食欲そそるビジュ」「食べたい」「料理上手で尊敬」「レストランみたい」「真似したい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元48メンバー「食欲そそるビジュ」“レストラン級”手料理2品
◆朝長美桜、手料理を公開
朝長は「今日の夜ごはん」とつづり、上下に分かれた写真を投稿。白いココットに入った料理は「サーモンアボカド玉ねぎをコチュジャンで混ぜ混ぜしてチーズかけてトースターで焼いた」と記している。また、白いプレートに盛られた料理については「この前、お店で食べたニョッキが美味しすぎてなんとなく再現してみた 意外といい感じ〜」と、外食した際のメニューを自分で再現してみたものであることを説明している。
◆朝長美桜の投稿に反響
この投稿には「どれも美味しそう」「食欲そそるビジュ」「食べたい」「料理上手で尊敬」「レストランみたい」「真似したい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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