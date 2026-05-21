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YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【SE215は音が悪いってホント！？】考察｜SHURE SE215の音が悪いと言われる理由について考察してみた」と題した動画を公開した。動画では、米国の大手オーディオメーカー・SHUREの大ヒットイヤホン「SE215」が、なぜ一部で「音が悪い」と低評価を受けているのか、その理由を5つの視点から紐解いている。



2012年の発売から10年以上経過した現在でも、Amazonで月に900点以上購入されているベストセラーモデル「SE215」。しかし、レビューには「解像度が低い」「音が籠もっている」といった厳しい声も散見される。動画ではその要因として、まず「モニターイヤホンの音に慣れていない」ことを指摘。音楽制作やライブ向けに作られた本機種は「原音に忠実な音」であり、派手な高音や低音を求めるユーザーにとっては予想と違う音に聞こえると解説している。



また、「10年前のイヤホンのため流行りの音ではない」という点にも言及した。ボーカルがよく聞こえる現代のチューニングとは異なり、低域を少し持ち上げる同モデルの音は、一部で「籠もっている」と表現されやすいという。さらに、スマホやゲームパッドへの「直繋ぎ」によるアンプ不足や、耳が肥えたユーザーによる最上位モデルとの不公平な比較も、低評価を生む原因として挙げている。



最後に、人気モデルゆえに精巧な偽物が出回っており、単純に「偽物を掴んでいる」可能性も指摘。フリマサイト等での中古品購入は避け、必ず正規代理店で新品を購入するよう注意喚起した。同モデルの購入を検討する際は、家電量販店などに足を運び、「実際に自分で試聴してから購入するのが一番」だと読者の賢い買い物を後押しして締めくくった。