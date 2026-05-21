女優で歌手の大竹しのぶ（68）が20日放送のNHK AM「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・00）に出演。毎年年錠をくれる大物俳優を実名告白した。

2023年に芸能生活50周年を迎えた大竹のこれまでの歴史をサイコロで振り返る企画「サイコロ回顧録」を放送。大竹が37歳だった1994年を振り返った。

この年に出演したTBSのスペシャルドラマ「真昼の月 続・病院で死ぬということ」について説明。同作では俳優の役所広司と共演したという。

主治医を演じた役所について「やっぱり上手だし、凄い素敵な役者さん」としたうえで「本当に病院にいる、本当に私を患者として見てくれるっていうのが凄く自然にそこにいてくださったんで。ちょっと暗い病室で2人で乾杯したっていうのを今思い出しましたね」と振り返った。

さらに、「役所さんは本当にいい人で」と続けた大竹。「私、全然年賀状とか返事も出してないのに、必ず私に年賀状をくれて。しかも一言、絶対自分の字で書いてあって、“元気ですか”とか“今年もよろしく”とか“元気だろうね”とか、本当にいい人なんです、役所さん」と話した。

「絶対聞いてないと思うけど」と笑いつつ、「今度会おうね！」と呼びかけ、「本当にいろいろいつもお世話になっております」と笑った。