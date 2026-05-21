サーティワン「よくばりフェス」今年は5．28から！ 毎週木〜日曜限定で“最大10個”お得に
「サーティワンアイスクリーム」は、5月28日（木）から6月21日（日）の期間限定で、「毎週木金土日はよくばりフェス！」を全国の店舗で開催する。
【写真】超お得！ 「毎週木金土日はよくばりフェス！」開催日程
■事前予約が可能
今回開催される「毎週木金土日はよくばりフェス！」は、好きなポップスクープのアイスクリームを3個選べる「トリプルポップ」に1個につき100円でポップスクープを最大7個まで追加できる期間限定のキャンペーン。
毎週木、金、土、日曜日の12時00分から1店舗1日100個の数量限定、1人につき1日1つの購入制限を設けて提供予定だ。
さらに今年は、「31Club」会員限定で購入個数に応じたクーポンのプレゼントや、ポップ10の購入で310人に1人が無料になる“よくばりビッグチャンス”を実施。
加えて、5月28日（木）から6月21日（日）の期間中にポップ7〜10を2個以上購入で、6月26日（金）から6月30日（火）に実施されるグランドフィナーレ期間中、ポップ10が1回1個限り購入できるスペシャルチケットを配布するという。
ちなみに、5月21日（木）よりモバイルオーダーでの予約受付を開始。モバイルオーダーでは、翌日12時00時以降から14日後までのお渡し分の予約が可能で、「よくばりフェス」開始前の5月21日（木）から5月27日（水）の期間は、5月28日（木）12時00分以降から5月31日（日）までのお渡し分の予約を受け付ける。
■キャンペーン価格（いずれも価格は税込み）
・「トリプルポップ」（570円)
・「ポップ4」（670円)
・「ポップ5」（770円)
・「ポップ6」（870円)
・「ポップ7」（970円)
・「ポップ8」（1070円)
・「ポップ9」（1170円)
・「ポップ10」（1270円)
・「ワッフルコーン」（＋40円） ※「トリプルポップ」、「ポップ4」、「ポップ5」のみ変更可
【写真】超お得！ 「毎週木金土日はよくばりフェス！」開催日程
■事前予約が可能
今回開催される「毎週木金土日はよくばりフェス！」は、好きなポップスクープのアイスクリームを3個選べる「トリプルポップ」に1個につき100円でポップスクープを最大7個まで追加できる期間限定のキャンペーン。
さらに今年は、「31Club」会員限定で購入個数に応じたクーポンのプレゼントや、ポップ10の購入で310人に1人が無料になる“よくばりビッグチャンス”を実施。
加えて、5月28日（木）から6月21日（日）の期間中にポップ7〜10を2個以上購入で、6月26日（金）から6月30日（火）に実施されるグランドフィナーレ期間中、ポップ10が1回1個限り購入できるスペシャルチケットを配布するという。
ちなみに、5月21日（木）よりモバイルオーダーでの予約受付を開始。モバイルオーダーでは、翌日12時00時以降から14日後までのお渡し分の予約が可能で、「よくばりフェス」開始前の5月21日（木）から5月27日（水）の期間は、5月28日（木）12時00分以降から5月31日（日）までのお渡し分の予約を受け付ける。
■キャンペーン価格（いずれも価格は税込み）
・「トリプルポップ」（570円)
・「ポップ4」（670円)
・「ポップ5」（770円)
・「ポップ6」（870円)
・「ポップ7」（970円)
・「ポップ8」（1070円)
・「ポップ9」（1170円)
・「ポップ10」（1270円)
・「ワッフルコーン」（＋40円） ※「トリプルポップ」、「ポップ4」、「ポップ5」のみ変更可