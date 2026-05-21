【「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾グッズ】 7月7日 発売予定 価格：850円～

オリエンタルランドは、東京ディズニーシーにて「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾グッズを7月7日に発売する。価格は「ポストカード＆クリアホルダー」が850円など。

東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開催を記念して、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾のグッズが7月7日より登場。第2弾では、青色探しにでかけたダッフィーたちが、いろいろな場所で青色を見つけて楽しんでいる様子がデザインされている。

ぬいぐるみチャームや、リングとマルチケース、トートバッグやバンダナといったアイテムがラインナップ。そのほか、ティッシュボックスカバー、クッション、フォトスタンドなど、おうちでもダッフィーたちのストーリーを楽しめるグッズが多数用意される。

「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾グッズ

【グッズラインナップ】

ノート 1,800円

ポストカード＆クリアホルダー 850円

ステッカーセット 1,500円

レジャーシート 1,300円

ぬいぐるみチャーム 2,500円

ぬいぐるみチャーム 2,500円

ぬいぐるみチャーム 2,500円

ぬいぐるみチャーム 2,500円

ぬいぐるみチャーム 2,500円

ぬいぐるみチャーム 2,500円

ぬいぐるみチャーム 2,500円

クッション 6,900円

デコレーションマグネットセット 3,000円

フォトスタンド 5,200円

ティッシュボックスカバー 4,800円

バンダナ 1,700円

フェイスタオル 2,400円

リング 1,000円 ※全7種のうちどれか1つが入っています ※価格は、1個の価格です

リングセット 7,000円 ※全7種類がそろったセットです ※価格は、1箱(全7種)の価格です

マルチケース 4,500円 表面はファスナーを開けるとスリット入りのクッションがついていて、別売りのリングを収納することができます。

トートバッグ 4,800円

きんちゃくセット 2,800円

アソーテッド・スウィーツ 2,800円

【イメージカット】

(C)Disney

※画像はイメージです。