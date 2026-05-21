【ディズニー】「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾グッズが7月7日に登場
オリエンタルランドは、東京ディズニーシーにて「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾グッズを7月7日に発売する。価格は「ポストカード＆クリアホルダー」が850円など。
東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開催を記念して、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾のグッズが7月7日より登場。第2弾では、青色探しにでかけたダッフィーたちが、いろいろな場所で青色を見つけて楽しんでいる様子がデザインされている。
ぬいぐるみチャームや、リングとマルチケース、トートバッグやバンダナといったアイテムがラインナップ。そのほか、ティッシュボックスカバー、クッション、フォトスタンドなど、おうちでもダッフィーたちのストーリーを楽しめるグッズが多数用意される。
「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾グッズ【グッズラインナップ】
ノート 1,800円
ポストカード＆クリアホルダー 850円
ステッカーセット 1,500円
レジャーシート 1,300円
ぬいぐるみチャーム 2,500円
ぬいぐるみチャーム 2,500円
ぬいぐるみチャーム 2,500円
ぬいぐるみチャーム 2,500円
ぬいぐるみチャーム 2,500円
ぬいぐるみチャーム 2,500円
ぬいぐるみチャーム 2,500円
クッション 6,900円
デコレーションマグネットセット 3,000円
フォトスタンド 5,200円
ティッシュボックスカバー 4,800円
バンダナ 1,700円
フェイスタオル 2,400円
リング 1,000円 ※全7種のうちどれか1つが入っています ※価格は、1個の価格です
リングセット 7,000円 ※全7種類がそろったセットです ※価格は、1箱(全7種)の価格です
マルチケース 4,500円 表面はファスナーを開けるとスリット入りのクッションがついていて、別売りのリングを収納することができます。
トートバッグ 4,800円
きんちゃくセット 2,800円
アソーテッド・スウィーツ 2,800円【イメージカット】
(C)Disney
※画像はイメージです。