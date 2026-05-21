マクドナルドの季節限定メニューとして人気を博している、唐辛子の爽やかな辛みとガーリックやオニオンの旨みが後を引く「スパイシーチキンマックナゲット」が2026年も登場。

「スパイシーチキンマックナゲット」のおいしさを引き立てる期間限定ソース「ホットチリガーリックソース」も「ペッパーチーズソース」発売されます。

あわせて、夕方5時からの夜マック限定で2種のナゲットをおトクに楽しめる「食べくらべポテナゲ大・特大」もラインナップ☆

マクドナルド「スパイシーチキンマックナゲット」2026

価格：290円(税込)〜

販売期間：2026年5月27日(水)〜6月下旬予定

販売時間：全営業時間帯

販売店舗：全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）

2018年の初登場以来、期間限定サイドメニューとして人気を博している「スパイシーチキンマックナゲット」

真っ赤な色と刺激的で爽やかな辛さが特長の、期間限定のチキンマックナゲットです。

唐辛子の辛みとガーリックやオニオンの旨みで後を引くおいしさに加え、ホワイトペッパーとブラックペッパーの2種のペッパーが、チキンの旨みを一層引き立てます。

外はカリッと、中はジューシーな食感が楽しめる、期間限定のサイドメニューです！

※辛味が苦手な方やお子さんは注意ください

期間限定ソース「ホットチリガーリックソース／ペッパーチーズソース」

単品価格：各50円(税込)〜

※「スパイシーチキンマックナゲット」「チキンマックナゲット」5ピースは好きなソース1個付き、「チキンマックナゲット」15ピースは好きなソース3個付きです

※追加のソースは、5ピースは2個目から、15ピースは4個目から単品購入可能です

今回の期間限定ソースはスパイシーチキンマックゲットのおいしさをさらにひきたてる2種類が登場。

定番のバーベキューソース、マスタードソースに、期間限定の2種のソースを加え、“ソース四天王”から選べるわくわく感も合わせて楽しめます。

ペッパーチーズソース

チーズの旨みにブラックペッパーをきかせた「ペッパーチーズソース」

ブラックペッパーとスモーキーな香りが味わいを引き締め、チーズの旨みが口いっぱいに広がります。

さらに、隠し味のガーリックがやみつきになる、チキンマックナゲットと相性抜群のソースです。

ホットチリガーリックソース

「ホットチリガーリックソース」は、スパイスの芳醇な香りと、唐辛子の辛さ、ガーリックの旨みが特長のスパイシーなソース。

トマトペーストに、唐辛子、クミン、コリアンダー、キャラウェイ、ガーリックを加えています。

トマトやガーリックの旨みと、やみつき感のある辛みが、チキンマックナゲットのおいしさを引き立てる旨辛な味わいのソースです。

夜マック限定：食べくらべポテナゲ大／食べくらべポテナゲ特大

メニュー名・価格：

食べくらべポテナゲ大 630円(税込)〜

セット内容：マックフライポテト(L)×1個、チキンマックナゲット 5ピース、スパイシーチキンマックナゲット 5ピース

食べくらべポテナゲ特大 990円(税込)〜

セット内容：マックフライポテト(L)×2個、チキンマックナゲット 10ピース、スパイシーチキンマックナゲット 5ピース

販売時間：夕方5時〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

夕方5時からの夜マック限定で「スパイシーチキンマックナゲット」と「チキンマックナゲット」を一緒に楽しめる「食べくらべポテナゲ大」「食べくらべポテナゲ特大」も期間限定で販売。

マックフライポテトと2種のナゲットを組み合わせた、ボリューム感のあるセットです。

新TVCM：スパイシーチキンマックナゲット 『ソース四天王』篇

放映開始日：2026年5月26日（火）

放映エリア：全国（一部エリアを除く）

新TVCMでは、2026年1月の「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」に続き、人気青春漫画『ろくでなしBLUES』とのコラボレーションを展開。

眞栄田郷敦さんが、人気漫画『ろくでなしBLUES』の主人公“前田太尊”に自身を重ねた“眞栄田太尊”として登場します。

『ろくでなしBLUES』に登場する東京四天王ならぬ『ソース四天王』が集結し、最強ソースをかけて戦う姿をユーモラスに描き、スパイシーチキンマックナゲットの魅力を伝えます。

2026年は2種の限定新ソース「ホットチリガーリックソース」と「ペッパーチーズソース」がラインナップ。

マクドナルドにて2026年5月27日より販売される「スパイシーチキンマックナゲット」の紹介でした☆

日本各地の名物がハンバーガーに！マクドナルド“ご当地マック” 日本各地の名物がハンバーガーに！マクドナルド“ご当地マック” 続きを見る

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2026年の限定ソースはホットチリガーリックとペッパーチーズ！マクドナルド「スパイシーチキンマックナゲット」 appeared first on Dtimes.