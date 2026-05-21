2026年の限定ソースはホットチリガーリックとペッパーチーズ！マクドナルド「スパイシーチキンマックナゲット」
マクドナルドの季節限定メニューとして人気を博している、唐辛子の爽やかな辛みとガーリックやオニオンの旨みが後を引く「スパイシーチキンマックナゲット」が2026年も登場。
「スパイシーチキンマックナゲット」のおいしさを引き立てる期間限定ソース「ホットチリガーリックソース」も「ペッパーチーズソース」発売されます。
あわせて、夕方5時からの夜マック限定で2種のナゲットをおトクに楽しめる「食べくらべポテナゲ大・特大」もラインナップ☆
マクドナルド「スパイシーチキンマックナゲット」2026
価格：290円(税込)〜
販売期間：2026年5月27日(水)〜6月下旬予定
販売時間：全営業時間帯
販売店舗：全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）
2018年の初登場以来、期間限定サイドメニューとして人気を博している「スパイシーチキンマックナゲット」
真っ赤な色と刺激的で爽やかな辛さが特長の、期間限定のチキンマックナゲットです。
唐辛子の辛みとガーリックやオニオンの旨みで後を引くおいしさに加え、ホワイトペッパーとブラックペッパーの2種のペッパーが、チキンの旨みを一層引き立てます。
外はカリッと、中はジューシーな食感が楽しめる、期間限定のサイドメニューです！
※辛味が苦手な方やお子さんは注意ください
期間限定ソース「ホットチリガーリックソース／ペッパーチーズソース」
単品価格：各50円(税込)〜
※「スパイシーチキンマックナゲット」「チキンマックナゲット」5ピースは好きなソース1個付き、「チキンマックナゲット」15ピースは好きなソース3個付きです
※追加のソースは、5ピースは2個目から、15ピースは4個目から単品購入可能です
今回の期間限定ソースはスパイシーチキンマックゲットのおいしさをさらにひきたてる2種類が登場。
定番のバーベキューソース、マスタードソースに、期間限定の2種のソースを加え、“ソース四天王”から選べるわくわく感も合わせて楽しめます。
ペッパーチーズソース
チーズの旨みにブラックペッパーをきかせた「ペッパーチーズソース」
ブラックペッパーとスモーキーな香りが味わいを引き締め、チーズの旨みが口いっぱいに広がります。
さらに、隠し味のガーリックがやみつきになる、チキンマックナゲットと相性抜群のソースです。
ホットチリガーリックソース
「ホットチリガーリックソース」は、スパイスの芳醇な香りと、唐辛子の辛さ、ガーリックの旨みが特長のスパイシーなソース。
トマトペーストに、唐辛子、クミン、コリアンダー、キャラウェイ、ガーリックを加えています。
トマトやガーリックの旨みと、やみつき感のある辛みが、チキンマックナゲットのおいしさを引き立てる旨辛な味わいのソースです。
夜マック限定：食べくらべポテナゲ大／食べくらべポテナゲ特大
メニュー名・価格：
食べくらべポテナゲ大 630円(税込)〜
セット内容：マックフライポテト(L)×1個、チキンマックナゲット 5ピース、スパイシーチキンマックナゲット 5ピース
食べくらべポテナゲ特大 990円(税込)〜
セット内容：マックフライポテト(L)×2個、チキンマックナゲット 10ピース、スパイシーチキンマックナゲット 5ピース
販売時間：夕方5時〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)
夕方5時からの夜マック限定で「スパイシーチキンマックナゲット」と「チキンマックナゲット」を一緒に楽しめる「食べくらべポテナゲ大」「食べくらべポテナゲ特大」も期間限定で販売。
マックフライポテトと2種のナゲットを組み合わせた、ボリューム感のあるセットです。
新TVCM：スパイシーチキンマックナゲット 『ソース四天王』篇
放映開始日：2026年5月26日（火）
放映エリア：全国（一部エリアを除く）
新TVCMでは、2026年1月の「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」に続き、人気青春漫画『ろくでなしBLUES』とのコラボレーションを展開。
眞栄田郷敦さんが、人気漫画『ろくでなしBLUES』の主人公“前田太尊”に自身を重ねた“眞栄田太尊”として登場します。
『ろくでなしBLUES』に登場する東京四天王ならぬ『ソース四天王』が集結し、最強ソースをかけて戦う姿をユーモラスに描き、スパイシーチキンマックナゲットの魅力を伝えます。
2026年は2種の限定新ソース「ホットチリガーリックソース」と「ペッパーチーズソース」がラインナップ。
マクドナルドにて2026年5月27日より販売される「スパイシーチキンマックナゲット」の紹介でした☆
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