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【本日発売】茂木健一郎の新刊『なごみの道』！世界で読まれる「なごみ」の教えとは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、「『なごみの道』、本日発売。著者、茂木健一郎から、読者のみなさまへの心からのメッセージ。」と題した動画を公開した。動画では、早川書房より同日発売された新刊『なごみの道』について、茂木氏自身が書籍の成り立ちや読者への熱い思いを語っている。



本作は、茂木氏がロンドンの出版社から英語で刊行した『The Way of Nagomi』を、著者自らが日本語に翻訳して日本の読者へ届けるというユニークな背景を持つ。茂木氏は動画の中で本を手に取りながら、「なごみ」という言葉を日本文化の中核的な概念であると定義。聖徳太子の「和をもって貴しとなす」を例に挙げ、日本人の生命哲学の中心にあるものだと解説した。



この本を通して、様々な苦労がある日常の中でも、日本に生まれて日本語を話して生きていることを「素敵なことだな」と感じられると茂木氏は語る。本作はすでに世界中の読者に読まれているが、「最後、日本に届くというのは変だけど、素敵な話ですよね」と微笑みつつ、「この『なごみ』という考え方を生んだ日本の方々にこそ読んでいただきたい」と、日本の読者に向けて強いメッセージを送った。



さらに、茂木氏はこの本が「今までの人生を振り返って肯定して、さらに一歩進む」ための助けになるのではないかと述べている。新刊『なごみの道』は、全国の書店やAmazonなどのインターネット通販で販売されている。自身の人生を前向きにする「なごみ」の哲学に興味を持った人は、各販売サイトや店頭で詳細を確認できる。