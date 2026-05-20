ÆüËÜ¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼»ö¾ð¡×¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢·ã°Â¤«¤ï¤¤¤¤¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡õ°Õ³°¤Ê¤ª²Û»Ò
³¤³°Î¹¹Ô¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸½ÃÏ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ïµ¤·Ú¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È»ö¾ð¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥®¥¢¥«¥Ä¥¤µ¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢4·î¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Ï¥Î¥¤¤òË¬¤ì¤¿¥¹¥®¤µ¤ó¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤ÏÇã¤¤Êª¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë
À¤³¦µ¬ÌÏ¤ÇÊª²Á¹â¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¤ª¥È¥¯¤ÊÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¹ñ¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Êª²Á¤ÏÆüËÜ¤Î3Ê¬¤Î1¤«¤é2Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¡£ÆüËÜ¤è¤ê¤â°Â¤¤¤È´¶¤¸¤ë²Á³Ê¤Î¿©ÎÁÉÊ¤¬Â¿¤¯¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î°Õ³°¤ÊÌ¾»ºÉÊ
¤·¤«¤â¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤Ï100¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢ÊÆ¡¢²ÌÊª¡¢ÌîºÚ¡¢³¤»ºÊª¡¢Æù¤Ê¤É¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿À¤³¦Í¿ô¤ÎÇÀ¶È¹ñ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿¢Ì±ÃÏ»þÂå¤ÎÎò»ËÅªÇØ·Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ëÎÁÍý¤ä¿©ºà¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥Î¥¤¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤·¤ÆÃóºßÆüËÜ¿Í¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¡ÖANNAM GOURMET¡×¡Ê¥¢¥ó¥Ê¥à¥°¥ë¥á¡Ë¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò°û¤à¤³¤È¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à»º¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¿©ºà¤òÉý¹¤¯¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ä²¤ÊÆ¤Ç¹âµé¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ó¥Ê¥à¥°¥ë¥á¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¿´Åª¡£¥³¥¹¥Ñ¤Î¤è¤¤¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¯¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¥ÎÏ1¡§Ç»¸ü´°½Ï¤Ê¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¥ª¥·¥ã¥ì
¥Ù¥È¥Ê¥àÆîÉô¤Î¥á¥³¥ó¥Ç¥ë¥¿ÃÏÂÓ¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥´¡¼¤ÎºÏÇÝ¤¬¤µ¤«¤ó¤Ç¤¹¡£ÅüÅÙ¤¬¹â¤¯¤È¤í¤±¤ëÌ£¤ï¤¤¤äË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢²Ì¼Â¤ò¸üÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥»¥ß¥É¥é¥¤¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥ó¥´¡¼¤¬¿ôÂ¿¤¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¿´¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥é¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¾þ¤êÀÚ¤ê¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤ÆÃ»ºÉÊ¤È¤·¤Æ¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
Ì¥ÎÏ2¡§¥Ó¡¼¥ó¥È¥¥¥Ð¡¼¤ÎËÜ³Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬°Â¤¤
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ó¡¼¥ó¥È¥¥¥Ð¡¼¡Ê¢¨¡Ë¤ÎËÜ³Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¥«¥«¥ª¤ÎÌ¾»ºÃÏ¡£¥Ù¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê²Ì¼ÂÌ£¤Î¤¢¤ë»ÀÌ£¤È¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤ò¤â¤Ä¥È¥ê¥Ë¥¿¥ê¥ª¼ï¤È¤¤¤¦¹âÉÊ¼Á¥«¥«¥ª¤¬ºÏÇÝ¤µ¤ì¡¢¶áÇ¯À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à»º¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»È¤Ã¤¿ÄÁ¤·¤¤¥Á¥ç¥³¤¬Â¿¤¤¤³¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÍÌ¾¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÈæ¤Ù¤Æ²Á³Ê¤¬5Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤ÆÈþ¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ó¡¼¥ó¥È¥¥¥Ð¡¼¡Ä¥«¥«¥ªÆ¦¤«¤éÈÄ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤¹¤ë²Ã¹©¤ò¼«¼ÒÆâ¤Ç¹Ô¤¦À½Â¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤³¤È
Ì¥ÎÏ3¡§¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤¬100±ßÂæ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½
ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥Ä¤ä¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯¤¬Îý¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤â¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤·¤«¤â²Á³Ê¤Ï192±ßÄøÅÙ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¢Æþ¿©ºàÅ¹¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥À¥ó¥È¥Ä¤Ë°Â¤¯¡¢¼ïÎà¤âËÉÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ð¤é¤Þ¤ÍÑ¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ì¥ÎÏ4¡§¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥é¥¤¥¹¥Ì¡¼¥É¥ë¤âÂç½¼¼Â
¥Õ¥©¡¼¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊÆÌÍ¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥Ö¥ó¡×¡£¤â¤ÁÊÆ¤òÊ´¤Ë¤·¤Æ·¿¤«¤é²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë±ßÃì¾õ¤ÎºÙÌÍ¤Ç¤¹¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¤è¤ê¤âÆü¾ïÅª¤Ë¿©¤µ¤ì¤ë¼ç¿©¤Ç¡¢À½Â¤²áÄø¤ËÆý»ÀÈ¯¹Ú¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥×¥ë¥ó¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¡£
¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼Æ±ÍÍ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤Ç¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¸¼ÊÆ¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥Ö¥ó¤Ï¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤ÎÊý¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ´î¤Ð¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ì¥ÎÏ5¡§Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤¬ËÉÙ
³¤³°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡£¥¢¥ó¥Ê¥à¥°¥ë¥á¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¥¿¥¤¥×¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤¬ËÉÙ¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¼ê»ý¤Á¤È¸ª¤«¤±¤¬Î¾Êý²ÄÇ½¤Ê2Way¥¿¥¤¥×¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï600±ß¼å¡£¿§°ã¤¤¤Ç¤½¤í¤¨¤Æ¤â¤ªºâÉÛ¤ËÍ¥¤·¤¤¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÌÜ¤Ë¤·¤Ê¤¤¿©ºà¤¬·ã°Â²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ê¡¢°Û¹ñ¾ð½ï´¶¤â¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤¿©ºà¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤¬»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤á¤ë³¤³°Î¹¸õÊäÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Ï¥Î¥¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¨ ¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÃø¼Ô¼«¿È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿»äÊª¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ ¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼èºà»þ¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ä¼è°·¾¦ÉÊ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢´û¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤