NHKの名作ドラマ19作品がNetflix配信へ　「軍師官兵衛」「まんぷく」など世界展開

NHKは5月20日、大河ドラマや連続テレビ小説（朝ドラ）、ドラマ10などで過去に放送した人気ドラマ合計19作品を、動画配信サービス「Netflix」にて日本国内を含む世界へ順次配信していくことで合意したと発表しました。

この取り組みは、日本文化の発信とコンテンツの海外展開の抜本的な強化を目的としたもので、6月22日より順次配信が開始されます。

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■ 多言語対応に強みを持つNetflixとの連携で世界へ

配信は2026年度を通じて行われ、合計19作品の提供が計画されています。

まずは第1弾として、配信開始日となる6月22日に大河ドラマ「軍師官兵衛」、連続テレビ小説「まんぷく」、ドラマ10「昭和元禄落語心中」、プレミアムドラマ「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」、ドラマ10「宙わたる教室」、ドラマ10「東京サラダボウル」の6作品がラインナップされる予定。

その後も順次作品が追加されていくことになっており、どの名作ドラマが世界に羽ばたくのか、具体的な配信作品の発表にも期待が高まります。

■ 日本発エンターテインメントの海外発信を加速

これまでも日本の主要放送局と連携し、日本発のドラマ作品を国内外へ届けてきたNetflixにとって、今回のNHK作品の配信拡大はこうした流れをさらに加速させるものとなります。配信される作品は、テレビ、スマートフォン、タブレットなど、さまざまなデバイスにおいてそれぞれのライフスタイルに合わせた視聴が可能となります。

NHKは「コンテンツの開発力・発信力・国際展開力」を抜本的に強化し、受信料を財源とするからこそ制作できるコンテンツを安定的に届け続ける構え。日本の放送局が長年育んできた名作が、グローバルなプラットフォームを通じてどのように展開されていくか、今後の動向が注目されます。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052007.html