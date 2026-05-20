辻希美の夫・杉浦太陽「寝る前のコアとの時間」三男との2ショット公開「パパに甘えてて可愛い」「理想の家庭」と反響
【モデルプレス＝2026/05/20】俳優の杉浦太陽が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。三男・幸空（こあ）くんとの2ショットを披露した。
【写真】辻ちゃん夫「パパに甘えてて可愛い」三男との寝る前2ショット
杉浦は「寝る前のコアとの時間」とつづり、幸空くんとの2ショットを公開。幸空くんの目元に「こあ」と可愛いスタンプが押され、口を少しすぼめた杉浦との微笑ましい親子ショットとなっている。
この投稿には「寝る前のまったりタイムですね」「最高のパパ」「仲良し親子でほっこり」「パパに甘えてて可愛い」「楽しそう」「幸せオーラに癒される」「イケメン親子」「理想の家庭」といった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「パパに甘えてて可愛い」三男との寝る前2ショット
◆杉浦太陽、寝る前の三男・幸空くん
杉浦は「寝る前のコアとの時間」とつづり、幸空くんとの2ショットを公開。幸空くんの目元に「こあ」と可愛いスタンプが押され、口を少しすぼめた杉浦との微笑ましい親子ショットとなっている。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿には「寝る前のまったりタイムですね」「最高のパパ」「仲良し親子でほっこり」「パパに甘えてて可愛い」「楽しそう」「幸せオーラに癒される」「イケメン親子」「理想の家庭」といった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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