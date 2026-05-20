俳優の中村蒼が２０日、ＮＨＫの連続ドラマ「ミッドナイトタクシー」（６月１日スタート、後１０時４５分）の取材会を都内の同局で主演の古川琴音らと行った。

不思議な空気感をまとった２９歳のタクシードライバー・蘭象子（古川）と乗客の交流を描く。

１９日の夜に全ての撮影を終えたばかり。中村は「とんでもない設定の人たちも出てきますが、会話のやり取りが心に響いて、自分の人生を振り返りたくなる」と胸を張った。

演じるのはタクシーの常連客役だが、私生活では「タクシーはほぼ乗らない。せこい人間性なので」と苦笑い。「メーターがどんどん上がっていくことに緊張して、なんて高級な乗り物なんだろうと思っています。めったに乗らないです。ドキドキするイメージ。どんな人になるだろうか、初めましての人と数十分共にする空間。僕はいつになっても居心地が良くない印象ですね」と役とは真逆の印象を抱いていることを明かした。タクシーで行ける許容範囲は「都内は出られない」とキッパリ。「千葉とかに行くとすごいことになるのでは。１万円を超えるとうわーってなると思います」と語った。

「ミッドナイト―」のタイトル通り、撮影も夜に行われることが多かったというが、「夜が苦手です。タクシーも乗らない、夜も苦手で申し訳ないです」と中村。「寝ないと頭が働かないタイプですが、撮影中は頭を働かせながらできた」と苦手な夜通しの撮影も乗り越えたようだ。