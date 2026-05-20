阪神ドラ1カルテットは「えぐすぎるって…」他球団ファンからは“ため息”、黄金ルーキー合流で8安打の猛爆「羨ましすぎる」「これ以上、強くなるのか」

立石は初打席、初球ヒットとしっかり結果を残した（C）産経新聞社

阪神は5月19日に行われた中日戦（倉敷マスカットスタジアム）に4−2と勝利。黄金ルーキーのデビュー戦となったことも大きく注目を集めた。



ドラフト1位ルーキーの立石正広は昇格即「6番・左翼」でスタメン出場。

【動画】本当にえぐいな…プロ初安打をマークした立石の打撃シーン

注目の二回先頭のプロ初打席。相手先発左腕、金丸夢斗の直球をしっかり捉え、中前に運びプロ初安打を記録した。

これにはベンチのナインも大喜び。求められた結果をすぐに出すところが即戦力ルーキーの強みともなった。

さらにこのところは湿りがちだった打線も爆発。この試合では森下翔太、佐藤輝明、大山悠輔と「ドラ1カルテット」の形成も注目されたが、4番の佐藤は初回の適時打、3回の12号2ランを含め、3打数3安打3打点の大暴れ。森下も3打数2安打、大山も5回二死一、二塁からレフト線へ放った適時打含め、3打数2安打1打点とおのおのがしっかり仕事を果たした。