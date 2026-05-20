平均視聴者数は450万人…今年のNBAプレーオフは過去29年間で最多の視聴者数に

5月20日（現地時間19日、日付は以下同）。NBAは、今年のプレーオフのファーストラウンドからカンファレンス・セミファイナルまでの期間で、過去29年間で最多の視聴者数を記録していると発表した。

「NBAプレーオフ2026」は、ここまで『ABC』、『ESPN』、『NBC/Peacock』、『Amazon Prime Video』（アマゾン・プライム・ビデオ）を合わせた平均視聴者数が、1試合あたり450万人に達している。

今年のカンファレンス準決勝は、イースタン・カンファレンスではニューヨーク・ニックスがフィラデルフィア・セブンティシクサーズ相手に4戦無敗のスウィープ突破。

もう一方のカードでは、クリーブランド・キャバリアーズとデトロイト・ピストンズが最終第7戦までもつれる激戦を繰り広げ、キャバリアーズが4勝3敗でシリーズを制した。

ウェスタン・カンファレンスでは、オクラホマシティ・サンダーがロサンゼルス・レイカーズ相手に無傷の4連勝でスウィープ決着。もう1つは、サンアントニオ・スパーズがミネソタ・ティンバーウルブズを4勝2敗で下した。

今年の4強が決まったNBAでは、19日からカンファレンス・ファイナルがスタート。ウェスト決勝の初戦は、2度の延長へもつれた末にスパーズが122－115でサンダーに勝利し、シリーズ戦績を1勝0敗とした。

20日にはイースト決勝が始まり、キャバリアーズとニックスが激突している。「NBAファイナル2026」へと駒を進めるのはどのチームになるのか、見逃せないシリーズとなるに違いない。

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