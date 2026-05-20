「目が小さく見える」アイシャドウはNG！初心者でも失敗しない目元メイクの正解

ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。「目を大きく見せたい！」と思ってやっているそのアイシャドウ、実は逆に目を小さく見せているかも。今回は初心者さんでも失敗しないアイシャドウの塗り方を2つご紹介します！

【詳細】他の記事はこちら

目が小さく見えるNGアイシャドウ

目が小さく見えるNGアイシャドウの特徴は、二重幅全体に濃いアイシャドウを塗っている、グラデーションのぼかしが不十分、上まぶたと下まぶたをアイシャドウでぐるっと囲んだ囲み目メイク、の3つです。

今回は初心者さんでも失敗しないアイシャドウの塗り方を2つ紹介いたします。

使用したアイシャドウ

LUMMIR タッチオンアイシャドウパレット 8PM 03 Cozy Oat

失敗しない横割グラデーションの塗り方

横割グラデーション塗りとは、まぶたを横に3分割し、まぶた上部から目のキワにかけて色が濃くなる塗り方です。

【塗り方】

〔椶離ワに締め色を細く塗ります。

中間色を二重幅に塗ります。

まぶた全体にベースカラーを塗ります。

ぅ薀瓩鬚泙屬燭涼羶瓦販淆泙謀匹蠅泙后

完成！

ベースカラーを最初に塗って締め色を最後に塗るのが一般的ですが、初心者さんだと二重幅全体が締め色で濃くなったり、ぼかし不足でグラデーションが上手につくれないことも…。

最初に締め色を塗ることで、失敗せずグラデーションが綺麗に作れます！

失敗しない縦割グラデーションの塗り方

縦割りグラデーション塗りとは、まぶたを縦に3分割し、目頭から目尻にかけて色が濃くなる塗り方です。

【塗り方】

，泙屬秦澗里縫戞璽好ラーを塗ります。

黒目の上から目尻にかけて中間色を塗ります。

Ｌ椰から黒目の終わりまでの範囲に締め色を塗ります。目尻から黒目の方向にアイシャドウの締め色を塗るのがポイント！

ぞ紊泙屬燭涼羶瓦販淆泙縫薀瓩鯏匹蠅泙后

完成！

締め色を塗る時に目尻から黒目の方向に塗ると、上手にぼかせるので綺麗なグラデーションを作ることができます。

まとめ

今回は初心者さんでも失敗しないアイシャドウの塗り方を2つ紹介いたしました。

塗る順番や塗る方向を変えるだけで、初心者さんでも失敗せずに綺麗なアイシャドウを塗ることができます！「アイシャドウが上手に塗れない…」と悩んでいる方は試してみてください。