モードコミューターがポップアップ開催　都市と自然に着想した最新コレクションを販売

アーバンアスレチックをテーマとしたファッションブランド「モードコミューター（MODE COMMUTER）」が、阪急うめだ本店 8階 コトコトステージ81でポップアップを開催する。期間は5月20日から26日まで。

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モードコミューターは2020年に中国で始動。LVMHグループからの出資も受けている新鋭ブランドで、ミニマルで都会的なシルエットに、スポーツウェア由来の防水・撥水加工やストレッチ性、軽量性などの機能性を加えたコレクションを発表している。

ポップアップでは、「City & Nature」をテーマに都市の構造と自然のテクスチャーから着想した最新コレクションを販売。通勤からリラックスタイム、軽やかなアウトドアまで、あらゆるシーンで快適に過ごせるアイテムを揃える。マットな質感と微細なシワ感を施し、撥水・透湿機能を備えた軽量ノーカラーベスト（2万900円）や、ドビー織りで表現した立体的なチェックとグラデーションが特徴のフーデッドジャケット（2万7500円）などをラインナップする。また、ポップアップ開催に合わせて、「ウィーウィル（WEWILL）」ディレクターの福薗英貴が手掛ける初コラボライン「MC BY HIDETAKA FUKUZONO」を同時発売する。

■MODE COMMUTER 阪急うめだPOPUP STORE

期間：2026年5月20日（水）〜5月26日（火）

会場：阪急うめだ本店 8階 コトコトステージ81

所在地：大阪府大阪市北区角田町8−7

営業時間：10:00〜20:00

◾️公式サイト



