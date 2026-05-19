モードコミューターがポップアップ開催 都市と自然に着想した最新コレクションを販売
アーバンアスレチックをテーマとしたファッションブランド「モードコミューター（MODE COMMUTER）」が、阪急うめだ本店 8階 コトコトステージ81でポップアップを開催する。期間は5月20日から26日まで。
■MODE COMMUTER 阪急うめだPOPUP STORE
モードコミューターは2020年に中国で始動。LVMHグループからの出資も受けている新鋭ブランドで、ミニマルで都会的なシルエットに、スポーツウェア由来の防水・撥水加工やストレッチ性、軽量性などの機能性を加えたコレクションを発表している。
ポップアップでは、「City & Nature」をテーマに都市の構造と自然のテクスチャーから着想した最新コレクションを販売。通勤からリラックスタイム、軽やかなアウトドアまで、あらゆるシーンで快適に過ごせるアイテムを揃える。マットな質感と微細なシワ感を施し、撥水・透湿機能を備えた軽量ノーカラーベスト（2万900円）や、ドビー織りで表現した立体的なチェックとグラデーションが特徴のフーデッドジャケット（2万7500円）などをラインナップする。また、ポップアップ開催に合わせて、「ウィーウィル（WEWILL）」ディレクターの福薗英貴が手掛ける初コラボライン「MC BY HIDETAKA FUKUZONO」を同時発売する。
■MODE COMMUTER 阪急うめだPOPUP STORE
期間：2026年5月20日（水）〜5月26日（火）
会場：阪急うめだ本店 8階 コトコトステージ81
所在地：大阪府大阪市北区角田町8−7
営業時間：10:00〜20:00
◾️公式サイト