6月に80歳の誕生日を迎える中尾ミエが、21日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」(月～金、後1・00)に出演する。



【写真】最年長袋とじグラビアを披露したころ すんなり伸びた美しすぎる脚

15歳で歌手デビュー。当時から共演している黒柳とも長いお付き合い。毎朝恒例、ご近所仲間とのラジオ体操も継続中。春にはみんなでお花見を楽しんだという。



73歳で雑誌の“最年長袋とじ”でグラビアを披露し、評判を呼んだ。だが体力強化に関して、最近は少し考え方が変わり「まだ出来る」と過信する事が危ないと分かり無理はしない。とはいえ、タップダンスの練習を再開し、次の仕事に備えている。



少し前に不要品を大処分して、着れそうなドレス数枚をリメイク、新しいドレスに蘇らせた。そもそも30年前のドレスだった事を忘れるくらい豪華なドレス。スタジオに飾られたとたんに、黒柳も興味津々だった。そのほか、スタジオで紹介したのは年代物の化粧パレット。どちらも中尾の物を大切に最後まで使い切る精神の象徴だった。



昨年5月の出演時には、10代から「三人娘」で一緒だった歌手・園まりさんについても言及。24年の亡くなる直前、身の回りの物を全て処分し、有終の美を飾った園さんの最期は「自分も見習いたいほど立派だった」と話していた。



（よろず～ニュース編集部）