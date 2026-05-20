M!LK、全員揃って「トークィーンズ」初登場 メンバー4人が告発する佐野勇斗の“寒すぎて滅”な疑惑とは
【モデルプレス＝2026/05/20】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、5月21日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（23時〜23時30分）に登場。メンバーそろっての番組出演は今回が初となる。
【写真】5人組アイドル、メンバー揃って「トークィーンズ」初登場
この番組は、指原莉乃やいとうあさこら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一同に集結。バラエティー最強女子軍団である“トークィーンズ”を結成し、ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティー。トークィーンズメンバー自らが事前にゲストに直接取材を行い、その情報を元にスタジオに招いたゲストを質問攻め。ゲストをとことん深掘りしていく番組だ。
まずは、サプライズ好きの佐野勇斗に対してメンバーから苦言が。過去に佐野からもらったプレゼントについて吉田仁人がエピソードを披露。プレゼントセンスに問題ありと指摘されるも、佐野自身は、自分が好きなものやいいなと思ったものをメンバーにもあげたいのだと反論。トークィーンズメンバーとして今回初登場したなえなのが、欲しいかどうかを確認してからプレゼントしてはどうか、と提案するが、佐野はそれだと面白くない、と反発。すると、それに対して吉田がまさかの反撃。そしてさらに追い打ちをかけるかのように福田麻貴が鋭いツッコミ。それをきっかけとするかのように、森香澄、アンミカらがズバズバと本音を語り、佐野を追い詰める。窮地に追い込まれた佐野が山中柔太朗を巻き込もうとするのだが…。
まずは最年少メンバーの曽野舜太が、佐野がボケる瞬間にはとある特徴がある、と告発。そのせいで素直に面白いと思えないと指摘を受けた佐野が、映像で確認したら確かにその通りだったと認めると、他メンバーが｢役者さんだから準備が必要なのかも｣と擁護する。しかし実は佐野は、役者としてもアドリブが得意だとの定評が。するとそこで浮上したのが、佐野のアドリブに隠された真実。ドラマで佐野と共演したことのあるファーストサマーウィカが「思わず涙が出る」と語ったその訳とは。
周りからなんとなく面白い人だと思われている自覚がある佐野は、その期待に応えなければという気持ちがあると語るのだが、それに対してまずは指原莉乃が一刀両断。さらに、いとうあさこ、若槻千夏らトークィーンズメンバーから総ツッコミを受け、佐野は思わずタジタジに。そんな中、吉田が佐野のとある行動を実演付きで再現。さらに塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）が、佐野がウケを狙った際にとる、とある行動を暴露。追い込まれた佐野に「自分に似てる」と、かなでが救いの手をさしのべるも、そのアドバイスを実践しようとした佐野をさらなる悲劇が襲う。
佐野が総攻撃を受ける形となった21日の前編に続き、後編となる28日の放送では、「女性の気持ちがわからないランキング」や「大人とは思えない恥ずかしい行動をするランキング」を届ける予定。メンバー全員、“ヤバすぎて滅”。最年長なのに、他メンバーからの暴露を受け、思わず「汗かいた」とこぼす佐野の動揺ぶりも見どころとなっている。（modelpress編集部）
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◆M!LK「トークィーンズ」メンバー揃って初登場
この番組は、指原莉乃やいとうあさこら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一同に集結。バラエティー最強女子軍団である“トークィーンズ”を結成し、ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティー。トークィーンズメンバー自らが事前にゲストに直接取材を行い、その情報を元にスタジオに招いたゲストを質問攻め。ゲストをとことん深掘りしていく番組だ。
◆佐野勇斗の“寒すぎて滅！”疑惑とは
まずは最年少メンバーの曽野舜太が、佐野がボケる瞬間にはとある特徴がある、と告発。そのせいで素直に面白いと思えないと指摘を受けた佐野が、映像で確認したら確かにその通りだったと認めると、他メンバーが｢役者さんだから準備が必要なのかも｣と擁護する。しかし実は佐野は、役者としてもアドリブが得意だとの定評が。するとそこで浮上したのが、佐野のアドリブに隠された真実。ドラマで佐野と共演したことのあるファーストサマーウィカが「思わず涙が出る」と語ったその訳とは。
周りからなんとなく面白い人だと思われている自覚がある佐野は、その期待に応えなければという気持ちがあると語るのだが、それに対してまずは指原莉乃が一刀両断。さらに、いとうあさこ、若槻千夏らトークィーンズメンバーから総ツッコミを受け、佐野は思わずタジタジに。そんな中、吉田が佐野のとある行動を実演付きで再現。さらに塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）が、佐野がウケを狙った際にとる、とある行動を暴露。追い込まれた佐野に「自分に似てる」と、かなでが救いの手をさしのべるも、そのアドバイスを実践しようとした佐野をさらなる悲劇が襲う。
佐野が総攻撃を受ける形となった21日の前編に続き、後編となる28日の放送では、「女性の気持ちがわからないランキング」や「大人とは思えない恥ずかしい行動をするランキング」を届ける予定。メンバー全員、“ヤバすぎて滅”。最年長なのに、他メンバーからの暴露を受け、思わず「汗かいた」とこぼす佐野の動揺ぶりも見どころとなっている。（modelpress編集部）
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