locofrank × GOOD4NOTHING、初の共作シングル発売決定＋スプリットツアーを今夏開催
locofrank × GOOD4NOTHINGが5月20日、初の共作シングル「Six-Pack Attitude」を配信リリースすることに加え、全国6箇所を巡るスプリットツアー＜HANGOVER TOUR＞を今夏開催することが発表となった。
大阪メロディックパンクシーンの最前線を長年にわたって走り続け、互いに深いリスペクトで結ばれた盟友2組が奇跡の合体を果たすかたちだ。locofrank × GOOD4NOTHINGによる初の共作シングルは、両者が培ってきた極上のメロディセンスと、タフでポジティヴな衝動が凝縮されたキラーチューンに仕上がっている。
この共作シングルのリリースに伴って、スプリットツアー＜locofrank × GOOD4NOTHING presents HANGOVER TOUR＞の開催も決定した。同ツアーは7月2日の東京・下北沢SHELTERを皮切りに、ツアーファイナルとなる8月30日の大阪・堺 FANDANGOまで、下北沢、いわき、越谷、福山、堺といった両バンドに縁の深いライブハウス全国6箇所をまわるもの。タイトル通り、熱狂と興奮の夜になることは間違いない。チケットのIKINONE先行は5月20日より。
■locofrank × GOOD4NOTHING「Six-Pack Attitude」
2026年5月20日(水)配信開始
形態：デジタルシングル
各主要配信プラットフォームにて
■＜locofrank × GOOD4NOTHING presents HANGOVER TOUR＞
7月02日(木) 東京・下北沢SHELTER
7月03日(金) 福島・いわきSONIC
7月05日(日) 埼玉・越谷 EASY GOINGS
8月08日(土) 広島・福山 MUSIC FACTORY
8月25日(火) 愛知・名古屋 HUCK FINN
8月30日(日) 大阪・堺 FANDANGO
▼チケット
【IKINONE先行】
受付期間：5/20(水)〜 5/24(日)
【e+プレオーダー】
受付期間：5/27(水)〜6/1(月)
【e+一般】
受付開始：6/6(土)〜
関連リンク
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