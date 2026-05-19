locofrank × GOOD4NOTHINGが5月20日、初の共作シングル「Six-Pack Attitude」を配信リリースすることに加え、全国6箇所を巡るスプリットツアー＜HANGOVER TOUR＞を今夏開催することが発表となった。

◆locofrank × GOOD4NOTHING 画像

大阪メロディックパンクシーンの最前線を長年にわたって走り続け、互いに深いリスペクトで結ばれた盟友2組が奇跡の合体を果たすかたちだ。locofrank × GOOD4NOTHINGによる初の共作シングルは、両者が培ってきた極上のメロディセンスと、タフでポジティヴな衝動が凝縮されたキラーチューンに仕上がっている。

この共作シングルのリリースに伴って、スプリットツアー＜locofrank × GOOD4NOTHING presents HANGOVER TOUR＞の開催も決定した。同ツアーは7月2日の東京・下北沢SHELTERを皮切りに、ツアーファイナルとなる8月30日の大阪・堺 FANDANGOまで、下北沢、いわき、越谷、福山、堺といった両バンドに縁の深いライブハウス全国6箇所をまわるもの。タイトル通り、熱狂と興奮の夜になることは間違いない。チケットのIKINONE先行は5月20日より。

■locofrank × GOOD4NOTHING「Six-Pack Attitude」

2026年5月20日(水)配信開始

形態：デジタルシングル

各主要配信プラットフォームにて

■＜locofrank × GOOD4NOTHING presents HANGOVER TOUR＞

7月02日(木) 東京・下北沢SHELTER

7月03日(金) 福島・いわきSONIC

7月05日(日) 埼玉・越谷 EASY GOINGS

8月08日(土) 広島・福山 MUSIC FACTORY

8月25日(火) 愛知・名古屋 HUCK FINN

8月30日(日) 大阪・堺 FANDANGO

▼チケット

【IKINONE先行】

受付期間：5/20(水)〜 5/24(日)

【e+プレオーダー】

受付期間：5/27(水)〜6/1(月)

【e+一般】

受付開始：6/6(土)〜