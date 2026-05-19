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知らないと危険な「厄介な夏」の正体。気象予報士が警告する今年の夏が高温多雨になる理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「マニアック天気」で、「【厄介な夏】高温＋多雨傾向 酷暑日も 梅雨と台風による大雨警戒｜3か月予報」と題した動画を公開した。動画では、気象庁から発表された6月から8月にかけての3か月予報をもとに、今年の夏が近年レベルの猛暑と大雨が重なる「厄介な夏」になる要因について解説している。



動画の中盤では、全国的に高温が予想される背景を専門的な気象資料を用いて紐解いていく。松浦氏は、これから発生が見込まれるエルニーニョ現象の影響を指摘し、太平洋上の赤道付近で海面水温が非常に高くなることで「スーパーエルニーニョ」に発展する可能性を示唆した。



さらに、フィリピン付近の熱帯域で対流活動が活発化し、その北側にあたる日本付近で高気圧が強まる「PJパターン」に言及。これにより、「太平洋高気圧の北への張り出しが少し強まりやすい」と語り、厳しい暑さが続くメカニズムを明らかにした。松浦氏は「今年から『酷暑日』というのが正式に予報用語に入りますけれども、酷暑日もおそらく出てくるだろう」と予想を展開している。



また、降水量についても平年並みの範囲内で多雨傾向に振れる可能性を解説した。「気圧配置的には結構大雨が増えやすい」と語り、梅雨前線の活動に加えて台風の影響が重なることで、西日本や東日本、南西諸島を中心に大雨に警戒が必要であると呼びかけた。



気温が高く雨も多いという過酷な気象条件が重なる今年の夏。松浦氏は「熱中症など十分に気をつけたい」「かなり大雨に注意しなければならない梅雨になる」と警鐘を鳴らし、本格的な夏に向けた最新の気象情報への注意と備えを促す内容となっている。