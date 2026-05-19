この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ツアーガイドとして活動するありがてぃも氏が、自身のYouTubeチャンネルで「『観光客指摘』日本の新幹線あるある不快なマナー違反５選。我慢強いドイツ人が本音を語る…」と題した動画を公開。日本人よりも新幹線に乗る機会が多いという同氏が、現場で目撃した数々の不快なマナー違反について語った。

動画でありがてぃも氏は、仕事柄、日常的に新幹線を利用する中で「よく観察する時間があった」と前置きし、特に目に余る不快なマナー違反を5つ挙げた。最初に指摘したのは「大声での会話」である。先日、名古屋から飛騨高山へ向かう特急列車内で、外国人観光客の団体に囲まれた際、2時間半もの間、彼らの大声での会話に悩まされた経験を告白。「私の認識では、それはマナー違反のはずです」と述べ、公共の場での配慮の欠如に疑問を呈した。

次に挙げたのは「口を開けて食べること」による咀嚼音の問題だ。これも自身の隣の席に座っていた観光客の行為だったといい、日本では不快に感じる人が多いマナーについて言及。ありがてぃも氏は、自国の文化では許される行為かもしれないと理解を示しつつも、「日本にいるのは自分がゲスト」という意識の重要性を説き、訪れた国の文化を尊重する必要があると主張した。

その他にも、「携帯電話をマナーモードにしない」「通路に荷物を放置する」「乗降時にもたもたする」といった行為を列挙。特に荷物の放置については、電車の揺れで荷物が動く危険性を指摘し、乗降時の遅れが全体の遅延につながる可能性にも触れた。ありがてぃも氏は、これらの行為の背景には、日本の文化やルールに対する「意識が低い」ことがあるのではないかと分析。動画の最後には、自身が案内する団体にはマナーを徹底していると語り、「電車はマナーを守りましょう」と視聴者に呼びかけ、快適な公共交通機関の利用に向けた意識の向上を訴えた。

YouTubeの動画内容

00:03

ツアーガイドが語る新幹線での不快なマナー違反
01:22

体験談：大声で会話する団体客に囲まれた2時間半
05:07

文化の違い？「口を開けて食べる」咀嚼音問題
09:13

通路を塞ぐ「荷物の放置」の危険性

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2023年に日本に移住したドイツ人です。 ドイツと日本の架け橋になりたいです！
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