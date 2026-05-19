創業52周年を迎えるセブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が人気商品を値段そのままで50％以上増量した「感謝盛り」シリーズ第2弾となる6商品を、5月19日から期間限定で順次発売します。

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「感謝盛り」シリーズは、第1弾と第2弾の2期間に分けて発売。

6月1日までの第2弾では、牛肉・ご飯を増量した「つゆまで旨（うま）い 牛丼」（645円）、とろろ・麺・つゆを増量した「濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば」（529円）、パン・ソーセージ・チェダーチーズを増量した「ソーセージエッグマフィン」（311円）、全体量1.5倍の「チョコクリームのふわもちちぎりパン」（170円）、全体量約2.5倍の「かじるニューヨークチーズケーキ」（291円）、ご飯を増量した「塩むすび」（156円）がラインアップ。

セブン−イレブンは1974年5月15日に国内で営業を開始。「感謝盛り」シリーズは「創業感謝祭」の一環として展開されます。

同月25日までの第1弾では、チャーハン・チャーシューを増量した「直火炙（あぶ）りのゴロっと焼豚チャーハン」（496円、以下、税込み）、野菜・麺・スープ・背脂ニンニクを増量した「中華蕎麦（そば）とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」（734円）、全体量1.5倍の「つぶつぶコーンマヨネーズ」（170円）、1組増量した「セブン−イレブンこだわり THEたまごサンド」（291円）、粒あん1.5倍・ホイップ2.4倍・生地1枚を増量した「ふわっと生どら焼 つぶあん＆ホイップ」（213円）、全体量1.5倍の「こうじ味噌（みそ）マヨネーズ入り 野菜スティック」（280円）が販売中です。