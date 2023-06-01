日経225先物：19日0時＝740円高、6万1400円
19日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比740円高の6万1400円と急騰。日経平均株価の現物終値6万815.95円に対しては584.05円高。出来高は8481枚となっている。
TOPIX先物期近は3864.5ポイントと前日比47ポイント高、TOPIXの現物終値比は37.99ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61400 +740 8481
日経225mini 61395 +725 198656
TOPIX先物 3864.5 +47 13163
JPX日経400先物 35040 +475 684
グロース指数先物 795 +10 732
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3864.5ポイントと前日比47ポイント高、TOPIXの現物終値比は37.99ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61400 +740 8481
日経225mini 61395 +725 198656
TOPIX先物 3864.5 +47 13163
JPX日経400先物 35040 +475 684
グロース指数先物 795 +10 732
東証REIT指数先物 売買不成立
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