　19日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比740円高の6万1400円と急騰。日経平均株価の現物終値6万815.95円に対しては584.05円高。出来高は8481枚となっている。

　TOPIX先物期近は3864.5ポイントと前日比47ポイント高、TOPIXの現物終値比は37.99ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 61400　　　　　+740　　　　8481
日経225mini 　　　　　　 61395　　　　　+725　　　198656
TOPIX先物 　　　　　　　3864.5　　　　　 +47　　　 13163
JPX日経400先物　　　　　 35040　　　　　+475　　　　 684
グロース指数先物　　　　　 795　　　　　 +10　　　　 732
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース