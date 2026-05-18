800馬力を発揮する驚異のPHEVシステム搭載！

2026年4月23日にイタリアで開催された「ミラノデザインウィーク2026」において、ランボルギーニは世界限定630台の特別な限定モデル「Urus SE Tettonero Capsule（ウルスSEテットネロ・カプセル）」を初公開しました。

このモデルのベースとなった「ウルスSE」は、ブランド初のプラグインハイブリッド（PHEV）モデルとして、SUVの常識を覆す圧倒的なパフォーマンスを携えて誕生しました。

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ウルスSEは、2018年に登場しブランドの販売台数を大きく押し上げた「ウルス」の最新世代として、2024年4月24日の北京国際モーターショーでワールドプレミアを迎えました。日本では同年5月23日に東京・六本木で初披露されています。

先代の「ウルスS」や「ウルス ペルフォルマンテ」に替わる旗艦モデルであり、購入者の40%が40歳以下、女性オーナー比率も13%に達するなど、ランボルギーニの顧客層を大きく広げた立役者でもあります。

そのエクステリアは、エンジンフードをモチーフにしたLEDデイタイムランニングランプや新設計のバンパー、グリルを採用。リアには新設計スポイラーと大型ディフューザーを組み合わせることで、ウルスS比でリアのダウンフォースを35%も増加させています。

ボディサイズは全長5123mm×全幅2022mm×全高1638mmという堂々たるプロポーションで、車両重量は2610kgです。

パワートレインは最高出力620ps・最大トルク800Nmを発揮する4リッターV型8気筒ツインターボエンジンに、8速ATに内蔵した永久磁石同期モーター（192ps・483Nm）を組み合わせたPHEVシステムです。

システム最高出力は800ps・最大トルク950Nmで、0-100km／h加速は3.4秒、最高速度は312km／hに達します。

また、25.9kWhのリチウムイオンバッテリーにより、EVモードで60km以上の航続が可能です。なお、ベースとなるウルスSEの日本での価格（消費税込）は発表当時3150万円と設定されています。

さらに、初採用の電動トルクベクタリングシステム「HANG・ON（ハングオン）」が前後トルク配分を精密に制御するほか、ドリフト走行も可能にするなど、その走りはもはやスーパーカー級へと研ぎ澄まされています 。

インテリアはレヴエルトと同様の最新HMIを採用し、12.3インチの大型センターディスプレイを中心に直感的な操作を実現しています。

今回ミラノで発表されたウルスSE テットネロ・カプセルは、ランボルギーニのデザインセンターとカスタマイズ部門「アド・ペルソナム」の提携により生まれた、これまでで最もカスタマイズ可能なウルスです。

車名の通り「黒い屋根（Tettonero）」を象徴するように、ルーフやピラー、リアスポイラーには艶やかな「Nero Shiny（ネロ・シャイニー）」があしらわれています。

ボディカラーにはウルス初設定の「Giallo Tenerife（ジャッロ・テネリフェ）」や「Verde Mercurius（ヴェルデ・メルクリウス）」を含む6つの専用色が用意され、さらに6色のリバリーを組み合わせることで70通り以上のコンフィギュレーションが可能です。

また、フロントスプリッターやリアディフューザー、ミラーキャップにはカーボンファイバーが採用され、足元には「63」のロゴ入りホイールを選択することも可能です。

インテリアも特別で、アド・ペルソナム・スタジオ設立10周年を記念する専用のカーボンプレートを装備。素材にはDinamicaレザーやCorsa-Texマイクロファイバーが贅沢に使用され、ダッシュボードやセンターパネルにもカーボン装飾が施されています。

ランボルギーニが「ダウンサイジングではない」と言い切るこの800psのPHEVシステムは、電動化によって走行性能を極限まで引き上げており、今回の限定車の登場は、ウルスSEの本質的な魅力を改めて世界に知らしめるものとなりました。